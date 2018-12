Ny personvernskandale i Google+ fremskynder nedstengning

Alphabet, selskapet som eier Google, hadde planlagt å stenge ned Google+ innen August 2019 etter at et sikkerhetshull hadde blitt oppdaget, nå er denne datoen flyttet til april 2019 etter at nok et kritisk sikkerhetshull er oppdaget.

I Googles egen uttalelse hevdet selskapet at tredjepartsapplikasjoner i en kort periode hadde tilgang til ca. 52,5 millioner brukers personlige data, og tilføyde at «ingen tredjepart har kompromittert våre systemer, og vi har ingen bevis for at utviklerne som utilsiktet hadde denne tilgangen i seks dager, var klar over det eller misbrukte det på noen måte».

Er vi trygge?

Dataene som var eksponert i nesten en uke var heldigvis ikke av betalingsdata eller andre finansielle data, men inneholdt de berørte brukerens navn, e-postadresse, yrke, bilder, alder og mer (se her for en fullstendig liste).

Selv om en brukers profil var satt til privat, eller de bare hadde delt denne informasjonen utelukkende med en annen bruker, så var informasjonen fortsatt tilgjengelig. Google har imidlertid forsikret brukerne om at ingen passord eller lignende kritiske data ble påvirket.

Som et resultat av denne lekkasjen, har stengningen av Google+ blitt fremskyndet fire måneder fra august til april, og alle Google+ -grensesnittene vil bli stengt i løpet av de neste 90 dagene, slik at ingen tredjeparts tilgang eller utvikling blir tilgjengelig ved hjelp av plattformens data.

Selv om denne lekkasjen ikke er så alvorlig som den som ble avdekket i oktober,hvor Google eksponerte dataene til en halv million brukere i tre år, så er denne hendelsen virkelig den siste spikeren i kisten for den sosiale medieplattformen.