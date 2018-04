Ny oppdatering til Samsung Gear S3 bedrer batteritiden

En ny oppdatering til Samsungs smartklokke Gear S3 tar sikte på å forbedre batteritiden ved daglig bruk av klokken.



Oppdateringen er på vei ut til brukere i USA, Canada og Sør-Korea nå (den er også på vei i flere andre land, men nøyaktig tidspunkt er usikkert). Den gjør ingen konkrete forandringer, bortsett fra å prøve å forlenge hvor lenge klokken holder ut på én enkelt opplading.



Oppdateringen har fått det klingende navnet R760XXU2CRC3, og du kan selv sjekke om den er tilgjengelig på din klokke om du går inn i Samsungs «Gear app» på telefonen din. Gå videre til «settings», trykk «about gear», finn så knappen der det står «update gear» for å sjekke hvorvidt oppdateringen er klar til installasjon.



I versjonsloggen Samsung har gitt ut sammen med oppdateringen finner man også en «Bluetooth Connection Stability Improvement», men nøyaktig hva det innebærer vites ikke i skrivende stund.

Kunsten å forbedre

Sent i fjor oppdaterte Samsung Gear S3 til Tizen 3.0, og la med det til en hel hurv nye egenskaper, som for eksempel såkalte «multi-workouts», et system for å holde orden på hva man spiser, og et nytt brukergrensesnitt.

Første forsøk på å implementere denne oppdateringen slukte batteritid. Samsung så seg dermed nødt til å trekke den tilbake, for så å relansere den noen dager etterpå, denne gangen uten batteriproblemene.

Denne helt nye oppdateringen bør i enda større grad forbedre batteritiden, selv om vi riktignok allerede var fornøyd med hvor lenge klokken holdt ut. Sammenlignet med den nyere og dyrere Samsung Gear Sport (som etter vår erfaring holder ut omtrent to dager), er Gear S3, med sine fire dager batteritid, langt bedre.

Vi har enda ikke installert den nye oppdateringen på vår Gear S3, så vi kan ikke bekrefte eller avkrefte hvor stor innvirkning den har på den allerede dugelige utholdenheten til klokka.

Hvis man er ute etter en enda større oppdatering kan også dette være på trappene. Ryktene om en Samsung Gear 4 øker i omfang, og et av disse melder med sikkerhet om at den neste Samsung-klokken allerede er under utvikling.

Via Phone Arena