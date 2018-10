Ny Macbook Air, iPad Pro og Mac Mini er lansert – her er alt du må vite

Hva som skulle lanseres under tirsdagens Apple-arrangement var mer eller mindre gitt på forhånd, men Apple innfridde i hvert fall i stor grad til forventningene. Denne lanseringen handlet som forventet mer om å endelig levere etterlengtede oppdateringer av produkter som har begynt å vise sin alder, enn om å slippe de helt store overraskelsene.

Produktene vi skal ta for oss er to nye iPad Pro-modeller, en nye MacBook Air og en Mac Mini. Blant de mest spennende nyhetene var bekreftelsen på at iPad Pro blir utstyrt med USB-C, og at Apple faktisk har valgt å slippe en ny Macbook Air, fremfor å heller slippe en lettere og rimeligere Macbook.

Alle produktene er tilgjengelig for forhåndsbestilling nå, og de skal komme i salg fra 7. november.

iPad Pro

Det vi var aller mest sikre på i forkant av dagens lansering var at Apple skulle slippe nye iPad Pro-modeller, og selskapet leverte som forventet.

Det mest overraskende med nye iPad Pro er kanskje designet som skiller seg ganske mye fra de siste årenes iPad-er, og som fra siden også minner ganske mye om det opprinnelige iPad-designet fra 2010. Samtidig er det selvfølgelig også mye som er nytt.

Det mest åpnebare er at skjermkantene har blitt mye smalere, og det gjør hele enheten mindre. Den tidligere 10,5-tommer-modellen har har for øvrig nå blitt til en 11-tommer, mens den største utgaven fortsatt er på 12,9 tommer. De er også 5,9 mm tykke, noe som er 10 mm mindre enn forgjengerne.

Med de smalere skjermkantene har hjem-knappen blitt borte, og med den har også fingeravtrykkleseren forsvunnet. Det betyr at du nå må bruke Face ID til opplåsing, og navigeringen må utføres med bevegelser.

Apple gjorde ellers et stort nummer ut av den nye A12X-brikken med 7 nm-teknologi, som skal levere hele 90 prosent høyere flerkjerneytelse, og 45 prosent høyere enkjerneytelse. Apple påstår også at iPad Pro leverer grafikkytelse på høyde med Xbox One S. Det gjenstår selvfølgelig å se hvordan dette blir i praksis, når vi får testet den skikkelig.

Den mest spennende nyheten var kanskje som nevnt at nye iPad Pro er utstyrt med USB-C i stedet for Lightning-port. Dette er første gang Apple gjør dette på en mobil enhet, og det kan tyde på at de planlegger å gjøre det samme med fremtidige telefoner og andre iPad-er. Fordelen som de også selv trekker frem, er at det blir mye enklere å koble til alle slags eksterne enheter, og det er jo heller ikke så dumt at du får mulighet til å lade iPad-en med den samme kabelen som alle andre dingser lades med nå om dagen.

Nye Apple Pencil festes magnetisk til siden av iPad Pro, og lader trådløst. Du kan også dunke på den for å utføre ulike kommandoer.

Den minste utgaven av iPad Pro begynner på 8890 kr, mens den største utgaven begynner på 10.890 kr.

Macbook Air

Macbook Air satte en ny standard for lette laptoper da den dukket opp, men den har blitt hengende langt etter enkelte av konkurrentene i årene etter. Ryktene har gått lenge om at en ny Macbook Air snart skulle dukke opp, og endelig er den altså her.

Nye Macbook Air er ikke overraskende utstyrt med en Retina-skjerm, og Apple lover hele 4 millioner piksler på skjermen. Det betyr fire ganger høyere oppløsning enn før, og den skal også ha 48 prosent flere farger.

Den følger Apples moderne design-språk med smale sorte skjermkanter, og den har en skjermstørrelse på 13,3 tommer.

Nye Macbook Air er ikke utstyrt med Touch Bar, men den har beholdt Facetime-kameraet over skjermen, noe Apple valgte å gjøre et ekstra poeng av. Det må kunne regnes som et lite stikk til Huawei og Dell, som har plassert sine kameraer under skjermen, og dermed gitt brukerne et veldig fremtredende hakeparti.

Fingeravtrykkleser er også på plass, og den er plassert i øverste høyre hjørne av tastaturet. Den skal kunne brukes til Apple Pay, og skal også støttes av tredjepartsapper som 1Password.

Macbook Air har nå også fått hele fire høyttalere, og Apple lover høyere volum og dobbelt så kraftig bass som den gamle modellen. Den er også utstyrt med tre mikrofoner som samarbeider om å fange opp lyd best mulig.

På tilkoblingssiden har Macbook Air tradisjonelt vært litt begrenset, og Apple holder seg til å gi den kun to tilkoblingsporter. Til gjengjeld er det snakk om to Thunderbolt 3-porter som er svært allsidige, men du vil trenge ulike typer overganger og ekstrautstyr til veldig mange ulike bruksområder.

Av andre spesifikasjoner finner vi 8.-generasjons Intel-prosessorer, opptil 16 GB RAM og opptil 1,5 TB SSD-lagring, og vekten er på beskjedne 1,25 kg.

Som vanlig lover Apple også at de gjør alt de kan for å sikre at produksjonen av produktene deres er mest mulig miljøvennlig. I den forbindelse lover de at nye Macbook Air er laget av 100 prosent resirkulert aluminium. Dette reduserer karbonavtrykket til Macbook Air med 50 prosent.

Den rimeligste utgaven av Macbook Air med 128 GB SSD begynner på 13.490 kr, mens modellen med 256 GB begynner på 15.690 kr.

Mac Mini

Nye Mac Mini har fått et design som får den til å minne om en litt forvokst Apple TV, men det er jo ikke nødvendigvis noe negativt.

Den kan utstyres med prosessorer på 4 eller 6 kjerner, og valgene spenner fra en Core i3 på 3,6 GHz til en Core i7 på på 3,2 GHz. Apple er opptatt av å understreke at det er snakk om skrivebordsprosessorer og ikke laptop-modeller.

Den kan også utstyres med hele 64 GB RAM av typen 2666 Mhz og SO-DIMM-formfaktor. Du kan også få opptil 2 TB SSD-lagring.

All denne kraften krever god kjøling, og Apple lover at det helt nye kjølesystemet skal holde den kald og stillegående under alle slags forhold.

På tilkoblingssiden finner vi Ethernet-port, fire Thunderbolt 3-porter, en HDMI 2.0-port og to USB 3.0-porter, i tillegg til en hodetelefonutgang.

Prisene begynner på 8990 kroner for den rimeligste 4-kjernersmodellen, og 12.290 kr for den rimeligste 6-kjernersmodellen.

Hvor blir det av Airpower?

Etter at Apple i fjor viste frem sin kombinerte lader for iPhone og Apple Watch, har det vært stille fra selskapet rundt dette produktet. Det forandre seg ikke i dag, og det virker som Apple bare har gitt opp denne laderen og lagt den bak seg. Noen vil kanskje ikke gi opp håpet helt, men det finnes heldigvis nok av alternativer på markedet for de som trenger å lade enhetene sine trådløst.