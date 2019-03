Ny iMac 2019 får opdateret indmad i et velkendt design

Endelig er iMac 2019 her og selvom den ikke på det ydre adskiller sig for den alt-i-en-maskine, som blev opgraderet for et par år siden, er her tale om en tiltrængt opgradering af indmaden.

Apple har for første gang udstyret 21.5- og 27-tommer udgaverne af iMacs med 6- og 8-kerne processorer. Begge Retina iMacs kan bestilles i dag og sendes i næste uge.

Den nye 21.5-tomme iMac 2019 (venstre) og 27-tommer iMac 2019 (højre) (Image credit: Apple)

Dagens opdatering lover op til 60% hurtigere processorhastighed takket være 8. generation Coffee Lake og 9. generation Coffee Lake Refresh -chips fra Intel, samt op til 80% bedre grafikydelse fra de nye Radeon Pro Vega GPU’er.

Nej, der er ikke noget nyt iMac 2019 design. Apple lukker blot hullet imellem iMac, som er tiltænkt de fleste brugere og iMac Pro , som er udstyret med Xeon-processorer og tiltænkt workstations.

Gennemgang af 21.5-tommer iMac 2019

Den billigste 21.5-tommer-udgave af iMac 2019 har en 8. generation quad-core Intel-processor og koster 11.499 kroner. Du kan opgradere til en 6-kerne-processor for 13.299 kroner.

Image credit: Apple

Apple tilbyder denne gang konfigurationer med Intels Core i7-processor. Dette var tidligere forbeholdt 27-tommer-udgaven af iMac. Den nye Radeon Pro Vega 20 GPU med 4GB RAM er der hvor vi ser den største forbedring. Apple hævnder, at forskellen i ydelse er på op til 80%. Vil du have en lidt billigere maskine, kan du stadig købe 2017-udgaven af iMac Her starter prisen på 9.699 kroner.

Gennemgang af 27-tommer iMac 2019

27-tommer udgaven af iMac 2019 er udstyret med en Retina 5K-skærm, samt et mix af 9. generation med seks kerner og 8. generationsprocessorer. Priserne starter ved 15.999 kroner.

Samme tynde 5mm profil (Image credit: Apple)

Apple har valgt at skrotte den billigste serie med fire kerner, og hævder, at du får en CPU, som er 2.4 gange hurtigere, hvis du tager en 9. generation Core i9-processor.

DU får desuden en forbedring i ydelsen på 50% i forhold til det indbyggede AMD Raden Pro Vega 48 grafikkort, som kan konfigureres med op til 8GB RAM og klarer 7.3 teraflops.

Alt dette udmunder i en langt bedre ydelse til krævende programmer. Photoshop opnår en forbedring på 70% og Final Cut Pro X mere end fordobler multi-cam 4K Pro Res-redigeringsloftet fra syv til 16.

Alt for velkendt design

Den nye iMac 2019 ligner en passende opgradering til alle, som har skævet misundeligt til iMac Pro, men ikke nødvendigvis har behov for en arbejdshest til knap 43.000 kroner.

Tre iMac modeller: 21.5-tommer iMac, 27-tommer iMac og 27-tommer iMac Pro (Image credit: Apple)

Til gengæld vil den næppe tilfredsstille de, som havde håbet på et redesign. Apple holder sig til det velkendte design i aluminium og glas, den 5mm tynde profil og den temmelig store kant i bunden af skærmen, som med næsten stolthed viser Apple-logoet.