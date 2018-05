Ny gjengivelse av OnePlus 6 klargjør utseendet, og nå vet vi kanskje pris

Det er ikke lenge til OnePlus 6 er i hende. 16. mai er det offisiell lansering i London, men denne nye androidtelefonen lar ikke vente på seg, den vil vise seg frem nå.

Nye dataskapte gjengivelser dukket opp på nettet i dag, og disse lekkasjene viser hvordan telefonen kommer til å se ut både foran og bak. De tre bildene, lagt ut på Slashleaks, tilsvarer alle designryktene vi tidligere har hørt om OnePlus 6.

Det lille hakket i overkant på den heldekkende skjermen er stilt fullstendig til skue, og det viser seg at den faktisk er en hel del mindre enn det beryktede iPhone X-hakket. Resten av fronten på OnePlus 6 handler utelukkende om å utnytte plassen til skjermstørrelse, hvilket ryktes å være 6,28 tommer.

På baksiden får vi tatt en ordentlig titt på de to kameraene (det ene montert over det andre), blitsen, og den ovale fingeravtrykkleseren. OnePlus-logoen fungerer som dekor rett nedenfor. Alt ligner veldig på OnePlux 5T, bortsett fra den sentrerte kameraplasseringen.

(Bilde: DIMITRI12/Slashleaks)

OnePlus 6 pris og tilgjengelighet

Den nye lekkasjen nevner at telefonen vil kunne kjøpes den 22. mai, men vi er allerede sikre på at man vil kunne kjøpe den 21. mai, på enkelte popup-events rundt om i verden. Etter vår tidsregning er dette den offisielle datoen telefonen blir tilgjengelig for OnePlus-fans.

Den vil være mulig å kjøpe i to versjoner, og begge størrelsene fikk prislappen påsatt med dagens lekkasje. I euro: €519 for 64 GB-versjonen og €569 for 128 GB-versjonen.

Disse uoffisielle OnePlus-prisene sies å komme fra Amazon, og om korrekte er en liten økning over OnePlus 5T-prisene, som lå på $499 (£449, AU$599). Vi forventer at prisen økes noe i alle land, så dette er ikke en stor overraskelse.

Ingen prisdetaljer finnes om 256 GB-versjonen (som vi vet eksisterer), ei heller om OnePlus 6: Avengers Infinity War Edition, en variant som skal lanseres i India 17. mai.