Ny dom: Teleselskaber skal ikke skal udlevere personoplysninger

Telia er tilfreds med, at selskabet nu har rettens ord for, at danske teleselskaber ikke skal udlevere personlige oplysninger om sine kunder.

”Vi er glade for dommen. Set fra et data-beskyttelses perspektiv er det en vigtig sejr for Telias kunder,” udtaler Telias administrerende direktør, Morten Bentzen, i en pressemeddelelse.

”Resultatet er forventet. I Danmark er teleselskaberne forpligtet til at logge rigtig mange personlige oplysninger om vores kunder. Det er et meget stort ansvar, som vi i Telia tager meget seriøst. Vi udleverer kun data om vores kunder til politiet og kun, hvis der foreligger en dommerkendelse,” understreger Morten Bentzen.

Telia har rejst sagen efter, at et advokatfirma har krævet, at blandt andre Telia skulle udlevere kundedata til brug for retssager ført af rettighedshavere mod privatpersoner. Men det strider mod formålet med lovgivningen.

”Formålet med lovgivningen er terrorbekæmpelse og bekæmpelse af grov kriminalitet. Telia skal ikke udlevere vores kunders data til andre formål. Telia er på kundernes side i denne sag,” siger Morten Bentzen.

Telia har gennem hele forløbet nægtet at udlevere data om sine kunder.

