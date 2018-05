Ny dansk comedy-kanal er gået i i luften!

Comedyshow-serier er fantastisk populære på de internationale streaming-platforme, og nu tager YouSee konkurrencen op med en ren dansk comedy-kanal, der netop er gået i luften.

YouSee Comedy er et comedy-univers med helt nye programmer fra erfarne komikere som Tobias Dybvad, Magnus Millang, Esben Bjerre, Peter Falktoft og Casper Christensen, men også fra nye talenter som Julie og Jesper samt Melvin.

Vi elsker comedy!

– Vi elsker comedy, og derfor vil vi skabe et univers, hvor nogle af Danmarks bedste komikere kan skabe lige præcis det indhold, som de brænder for. Det skal være en legeplads, hvor erfarne komikere kan få lov at prøve nye ting af og slippe kreativiteten løs, men også et vækstlag for nye talenter, der får mulighed for at skabe unikt indhold, siger Christian Morgan, mediedirektør i YouSee.

YouSee bygger med YouSee Comedy videre på den indholdsstrategi, de lancerede med ChriChriTV i efteråret.

– Vi ønsker at tage en mere aktiv rolle i forhold til indhold, og vi har især et stort ønske om at lave mere dansk indhold. Som tv-distributør køber vi jo masser af indhold til vores kunder, men vi skal som landets største indholdsudbyder også have modet til at eksperimentere, og derfor er det fantastisk, at vi i dag kan lancere et univers dedikeret til dansk comedy og satire.

Masser af dansk comedy

Danskerne kan via YouSee Comedy se nye afsnit af det populære ’Dybvads Sofa’, et nyt satireprogram fra Magnus og Emil Millang, men også en helt ny komedieserie fra Jesper og Julie, der er nogle af de spirende comedy-talenter herhjemme.

”Vi lægger ud med tre programrækker, men er i fuld gang med optagelser af en fodbold-komedieserie med danmarksmesteren i stand-up, Melvin, der tager udgangspunkt i hans afrikanske baggrund. Serien er instrueret af Jesper Rofelt, der bl.a. er kendt fra Klovn og Drengene fra Angora. Derudover kommer der en satirisk reportage fra Kina med Peter og Esben, og vi er sammen med Casper Christensen ved at udvikle en ny programserie,” fortæller Christian Morgan.

YouSee vil løbende producere nye danske comedy-programmer, og derudover er der indkøbt masser af komedie fra andre lande, bl.a. ’This Country’, der bliver kaldt det nye ’The Office’ og er et hit på BBC 3’s digitale platforme.

Magnus og Emil Millang: Hva’ fanden

Hva’ fanden sker der med vores klode? I brødrene Magnus og Emil Millangs nye satireprogram vil de redde verden med bier, bekæmpe stress med slow living i skoven og opklare, hvorfor NemKonto ikke er så nemt. Se med, inden jorden går under, og vi alle dør af hverdags-stråling og bakteriebomber.

– Der er så stor efterspørgsel på indhold, at der ikke er nok til at stille folks behov. Og når det kommer til comedy, så er det på nettet, at folk går hen og får deres grin. Så det er skide fedt, at der kommer en platform, hvis hovedfokus er comedy. Ærlig talt, så tror jeg ikke, vi kan få nok af dem. Jeg havde selv lyst til at udkomme med et kortere grineren format til nettet, så det var fedt, at muligheden bød sig, siger Magnus Millang

Tobias Dybvad: Dybvads Sofa

Tobias Dybvads populære programmer bliver på TV 2 Zulu set af mange danskere hver uge. Nu har ’Dybvads Sofa’ fundet er nyt hjem hos YouSee Comedy, og denne gang får Dybvad bl.a. besøg af Mick Øgendahl, Linda P, Simon Talbot og Nikolaj Stockholm.

Julie og Jesper: 29

’29’ er et humoristisk hverdagsdrama, hvor vi følger Julie og Jesper, der netop er blevet singler og kæmper mod 30’erne, voksenlivet og andres forventninger. Julie og Jesper har tidligere været med i ’Generation SoMe’ og ’Youtuberne’ på DR3, og nu får deres første fiktionsserie premiere på YouSee Comedy. Anden sæson er allerede i produktion og forventes at have premiere til efteråret.

– Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med YouSee. De insisterer på at lægge ansvaret for indhold i de kreatives hænder, så man som skaber får mulighed for at realisere den vision, man har. Vi tror på, at den tillid giver mere originalt kvalitetsindhold, siger Julie og Jesper.

Peter Falktoft og Esben Bjerre: I Kina går det godt

I Peter og Esbens nye reportageserie rejser de to gutter til Kina for at undersøge, om vi virkelig skal være bekymrede for den kinesiske invasion: Vil de forsøge at tage magten, og er de virkelig klogere end os? Et humoristisk portræt af Kina og de danskere, der lever i landet.

– Det er vigtigt, at der bliver lavet indhold af danskere, for danskere og i første omgang til danskere, således at man ikke spiller det hele over i hænderne på udenlandske interesser. Idéen har vi gået og brygget på i snart 3 år. Så det, at der endelig er nogen, som får det til at ske for os, sætter vi umådelig stor pris på, siger Peter Falktoft.

Melvin: Sunday

’Sunday’ er en fodbold-komedieserie, hvor vi følger Sunday (spillet af Melvin Kakooza), der er blevet hentet til Danmark af en desperat fodboldtræner fra Fredericia. Her skal han redde klubben fra at lukke og byen fra ydmygelse. Serien er instrueret af Jesper Rofelt, der bl.a. er kendt fra ’Klovn’ og ’Drengene fra Angora’. Melvin Kakooza vandt DM i stand-up i 2017.

– Comedy er vokset rigtig meget over de seneste år i Danmark, og det jo altid en gave, når vi som komikere får en ny platform til at vise, hvad vi ellers kan. Derfor er det virkelig dejligt at kunne se noget mere komik og forhåbentlig inspirere andre komikere i Danmark til at udfolde sig. Jeg har udviklet mig, ikke bare som komiker, men også som manuskriptforfatter. Det har været skide skægt at møde ind på arbejde, siger Melvin Kakooza.

YouSee Comedy

Alle YouSee's tv-kunder får YouSee Comedy med som en del af deres tv-pakke og kan se med via deres app, YouSee TV & Film, tv.yousee.dk eller deres tv-bok.Derudover kan alle se med via yousee.dk/comedy, hvor man allerede nu kan få en smagsprøve på de tre første programrækker Også på komikernes egne platforme er det muligt at se med – typisk efter en periode, hvor det er eksklusivt tilgængeligt for YouSee’s tv-kunder.Udover de mange danske egenproducerede comedy-programmer vil YouSee løbende købe comedy fra både nær og fjern. I første omgang bliver bl.a. den populære engelske satire ’This Country’ en del af YouSee Comedy.

Kilde: Yousee