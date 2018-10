Ny, billigere Razer Blade gaming laptop har dobbelte drev og Ethernet

Den seneste Razer Blade er, selvom den er imponerende og tjekket at se på, en meget dyr gaming laptop . Det er grunden til, at Razer lige har præsenteret en mere overkommelig grund-version af deres 15” Blade-laptop med nye features og en mere tilforladelig pris på $1.599 (omkring 10.000 kroner), og den er tilgængelig lige nu.

Denne version af Razer Blade er næsten identisk med den standardudgave – som nu er den ‘avancerede’ version – der blev udsendt tidligere på året, men med en væsentlig forskel i designet: den nye laptop er vokset med to centimeter for at give plads til nye dele, som ikke er tilgængelige i den avancerede version.

Disse nye dele indbefatter et Ethernet-stik til kabel-netværk såvel som en ny mulighed for dobbelte lagerdrev, hvilket betyder at man kan konfigurere Razer Blade med både et M.2 solid state-drev (SSD) og en 2,5” harddisk. Tanken her er naturligvis, at levere hastigheden fra SSD-drevet sammen med den mere overkommelige lagerkapacitet fra den konventionelle harddisk.

Den øgede højde har også gjort det muligt for Razer at implementere et varmerørs-baseret kølesystem, i modsætning til det fordampnings-system, man finder i den tyndere model.

Som en behagelig overraskelse starter denne model med den samme Intel Core i7-8750H-processor og det samme Nvidia GeForce GTX 1060-grafikkort, som den avancerede version – til en meget lavere pris – og vil levere den samme grundlæggende 60Hz Full HD-skærm (1.920 x 1.080) og 16GB DDR4-hukommelse.

De tilgængelige lagermuligheder for denne laptop er en 128GB SSD parret med en 1TB harddisk, der roterer med 5.400 omdrejninger i minuttet, eller en 256GB SSD med en 2TB harddisk (5.400 rpm), den sidstnævnte til en pris på $1.799 (omkring 11.600 kroner).

Denne nye Razer Blade er på dette tidspunkt tilgængelig i USA og Canada og vil komme til det europæiske marked i november.

Blade bliver hvidglødende … billedligt talt

Ud over denne mere overkommelige Blade-model, har Razer også afsløret en ny farve-variant af den mere ‘avancerede’ version, nemlig Mercury White. Razer-logoet på låget af denne laptop lyser ikke op, og USB-stikkene er sorte fremfor neon-grønne.

Der er selvfølgelig ikke andet, som er forskelligt fra den standard-model, der kom frem tidligere på året. Razer tilbyder dog kun denne farve med 144MHz-skærme og 512GB SSD-drev, hvor GTX 1060-modellen koster $2.199 (omkring 14.200 kroner) og GTX 1070-versioner ligger til $2.599 (omkring 16.800 kroner).

Den specielle Mercury White Razer Blade vil være tilgængelig i USA og Canada gennem Razers egen hjemmeside senere på året. Der er desværre ikke nævnt noget om, hvornår den bliver tilgængelig på det europæiske marked. Vi håber selvfølgelig, at vi snart får mulighed for at vælge den nye farve med det seje navn.