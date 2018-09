Ny billig ASUS-smartphone til Danmark

Der er krig på kniven i den billige ende af markedet for smartphones. Forleden meddelte 3 Mobil, at de tager tre modeller fra Huawei ind i butikken. Der er tale om to telefoner i mellemklassen og en enkelt i den billige afdeling, og nu kommer Asus på det danske marked med deres nye Asus Zenfone Max.

Et af de store salgsargumenter for den nye Zenfone Max er batteritiden. Mobilen kommer med et 5000 mAh-batteri, og det er immervæk noget over, hvad vi normalt støder på i denne ende af prisskalaen. Ifølge Asus skulle det række til 48 timers blandet brug, 42 timers tale, 28 timer med browsing, 20 timers videoafspilning eller 12 timers spil.

Som sædvanlig med sådanne tal fra producenten, så skal man nok tage dem med et gran salt, så vent og se, indtil Zenfone Max har været igennem en uvildig benchmark-test.

Android uden pålæg

Derudover snakker vi om en ren version af Android 8.1 Oreo - uden pålæg. Processoren er den rimeligt hurtige Qualcomm Snakdragon 636, og så har den en 6 tommer FHD+ Full View-skærm. Hovedkameraet på bagsiden er et dual-kamera på 16 MP og f/2.0, og det sekundære kamera kan ifølge Asus bruges til at skabe en kunstnerisk bokeh-effekt til portrætter.

Asus Zenfone Max Pro kan købes hos udvalgte forhandlere, hvor den vedledende udsalgspris er på 2.290 kroner. Om det er nok til at konkurrere med Huaweis POCO F1, der kan købes hos Proshop og MyTrendyPhone til omkring de 3.000 kroner er et åbent spørgsmål. Godt nok er den noget billigere, men til gengæld er specifikationerne på konkurrenten fra Kina noget bedre.

Foto: Asus

