Ny app skal hjælpe mennesker i fertilitetsbehandling

Hvordan ser et behandlingsforløb ud, hvis jeg skal i fertilitetsbehandling? Hvordan får jeg overblik over mine aftaler, og hvad sker der i min krop, når jeg er i behandling? Det er nogle af de spørgsmål, man kan få svar på ved at benytte den nye app Steps, der er udviklet af sundhed.dk og fertilitetsklinikkerne i Region Hovedstaden.

Steps’ formål er at levere informationer om fertilitetsbehandling og fungere som et planlægningsredskab med en tidslinje med aftaler og opgaver relateret til fertilitetsbehandlingsforløbet. En af initiativtagerne til Steps er Søren Ziebe, Klinikchef og professor på Rigshospitalet Fertilitetsklinikken.

”Som patient i fertilitetsbehandling er det vigtigt at føle sig velorienteret om, hvad der kommer til at ske under behandlingen. For mange er denne viden med til at reducere usikkerhed og følelsen af pres. Med Steps har vi forsøgt at samle information omkring behandlingerne og målrette informationen til lige der, hvor man er i behandlingsforløbet,” siger Søren Ziebe.

Hvis en patient skal starte i et behandlingsforløb, kan hun logge på med NemID og oprette et personligt forløb. Hun kan dele sit forløb i Steps med en partner eller ven, så de har et fælles overblik. I app’en kan hun også se et eksempel på et behandlingsforløb, læse om de enkelte trin i behandlingen, se udvalgte scanningsvideoer og få svar på spørgsmål om blandt andet kost, rygning og motion under et fertilitetsforløb samt hvem, der kan få tilbudt fertilitetsbehandling.

Steps er på nuværende tidspunkt taget i brug på fertilitetsklinikken på Rigshospitalet. Det forventes, at den bliver taget i brug på Herlev og Hvidovre Hospital inden sommerferien og introduceres til øvrige regioner og klinikker over hele landet efterfølgende.

Man kan finde app’en i App Store og Google Play, eller læse mere om den på sundhed.dk.

Foto: Pressefoto