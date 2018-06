Ny app skærer madspildet ned i Nettos butikker

Hver dag har Netto omkring 200.000 varer på hylderne til nedsat i pris, fordi de nærmer sig sidste salgsdato. Varerne bliver gjort synlige for alle i den nye app Mad Skal Spises, som mere end 100.000 danskere allerede har downloadet. Og siden lanceringen mærker Netto, at de nedsatte varer faktisk bliver solgt, og at madspildet i butikkerne derfor bliver reduceret mærkbart.

”Vores data viser, at omkring 90 % af de varer, der bliver sat ned, fordi de er tæt på udløbsdato, bliver solgt indenfor tre dage. På dagligt basis svarer det til, at godt 20 ton mad bliver reddet fra skraldespanden. Det er jeg glad for, for det viser, at vi sammen med forbrugerne kan gøre noget effektivt for, at maden ender der, hvor den skal – i kundernes maver i stedet for at blive smidt ud,” forklarer Nettos landechef, Brian Seemann Broe.

Via sine interne systemer kan Netto hele tiden opdatere oversigten over hvilke varer, der sættes på tilbud, hvor mange der er, og i hvilke butikker de findes og gøre det synligt for kunderne. Dermed er Mad Skal Spises den app, der har det langt største udvalg af dagligvarer til nedsatte priser. Det åbner helt nye muligheder for kunderne, som nu kan planlægge deres indkøb og gå målrettet efter nedsatte varer, hvor det tidligere har været lidt tilfældigt, om man kunne finde nedsatte varer i sin butik.

Åben for andre butikker

App’en er udviklet i samarbejde med Fødevarebanken og er et af de mange tiltag, Netto har iværksat for at nedbringe det store madspild, der er i de cirka 500 butikker.

”Jeg er rigtig glad for at se, at app’en nu virker som et godt redskab til at undgå madspild i allersidste led - nemlig i butikkerne. Det er en vigtig opgave, som ikke er let at løse. Så derfor er det positivt, at så mange danskere allerede har taget ideen til sig og bruger den dagligt,” siger direktør i Fødevarebanken Karen-Inger Thorsen.

Selv om Netto står bag Mad Skal Spises, er den åben for alle andre dagligvarebutikker, som selv kan lægge deres nedsatte datovarer ind i app’en. Forbrugere, der ser nedsatte varer i en butik, når de køber ind, kan også uploade varer i app’en, så andre får mulighed for at se og købe dem.

Foto: Pressefoto/Netto