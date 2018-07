Nvidias Turing-grafikkort har høye priser og lanseres i september ifølge lekkasje

I kjølvannet av en tidligere artikkel angående prisingen og timingen på lanseringen av 2018-utgavene av Nvidias GeForce GTX-grafikkort, hevder WccfTech å komme med ny informasjon fra kilder nære en av Nvidias produksjonspartnere — der enkelte deler av informasjonen motsier andre deler.

Kort sagt, ifølge WccfTechs kilder så kan man forvente at disse kortene blir dyre, og at de blir lansert i september — ikke over flere måneder, slik som vi rapporterte om tidligere — men dette er bare toppen av isfjellet, her finnes mengder av informasjon å grave i.

Utsalgssteder skal være kjente med et par av spesifikasjonene til tre nye grafikkort, nemlig hvor mye strøm de trekker (målt i watt) og mengden videominne, men selv ikke produksjonspartnerne til Nvidia vet hvordan denne generasjonen vil bli navngitt: 11xx, 20xx, eller kanskje noe helt annet.

Nedenfor får du en punktliste over de tre forestående grafikkortene fra Nvidia som forventes å ta i bruk Nvidias nye Turing-arkitektur, på listen finner du strømforbruk, vRAM-mengde, forventet utsalgspris i USA, og forventet lanseringsdato.

Siden modellnumrene ikke er kjente, lønner det seg å se på strømforbruket for å plassere hvor kortene passer i hierarkiet — kortet på 120 W vil antageligvis ta over for GTX 1060, det på 150 W for GTX 1070 og så videre.

180 W GPU (11 GB vRAM) : $699 – $749 i den første uken i september

: $699 – $749 i den første uken i september 150 W GPU (8 GB vRAM) : $599 i den andre uken i september

: $599 i den andre uken i september 120 W GPU (8 GB vRAM): $499 innen slutten av september

Det man umiddelbart legger merke til er at, ifølge WccfTechs kilder, Nvidia planlegger å ta seg omtrent dobbelt så mye betalt for 120 W-kortet sammenlignet med den nåværende prisen på GTX 1060 Founders Edition, som nå går for $299 (listepris i USA). Dette er antageligvis tilfellet av to grunner: først og fremst, denne versjonen har 2 GB mer minne, hvilket kan ende opp med å gi vesentlige utslag på ytelsen i enkelte tilfeller.

For det andre mener WccfTech at Nvidia ikke kommer til å slutte å selge grafikkort fra 10-serien, men snarere vil fortsette å selge disse til nedsatt pris når de nye kommer ut. Formålet vil være å bygge en større portefølje kort som treffer flere prisområder. La oss håpe dette stemmer, og at det nye 120 W-kortet er langt kraftigere enn dagens.

Husk at alle disse prisene følger den såkalte MSRP-standarden (listepris) i USA. Nvidias partnere kan i praksis gi hvilken pris de vil til deres egne versjoner som bruker Nvidias maskinvare, men det er overilt å tro at prisene kommer til å være stort lavere enn de vi ser her, grafikkortprodusentene skal tross alt ha til salt i grøten de også. Faktisk sier WccfTechs kilder at Nvidia ikke kommer til å ha beholdning nok til å tilfredsstille etterspørselen rett etter lansering, og at man bør forvente etterspørselbasert prisfjolleri hos utsalgssteder som Amazon og eBay.

Uansett hva som skjer vil TechRadar ha et laserfokus på IFA-messen og Gamescomm, i tilfelle Turing-debut.