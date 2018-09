Nvidia RTX 2080 Ti er 35 % raskere enn 1080 Ti ifølge lekket 3DMark-skår

En ny lekkasje later til å vise et 3DMark-testresultat der Nvidia RTX 2018 Ti er i bruk, og om resultatet er reelt betyr dette at RTX 2018 Ti har 35 % bedre ytelse sammenlignet med GTX 1080 Ti.

Lekkasjen kommer fra VideoCardz.com, som nylig kvitret testresultatet (se nedenfor) som ble tilsendt nettstedet.

Someone sent me a tip with a TS score of RTX2080Ti a few days ago. Promised to deliver a proof later. So this is what I received today. pic.twitter.com/q2N2LilZQpSeptember 2, 2018

En interessant detalj er at ingen, bortsett fra Nvidia og deres partnere i ekspansjonskortmarkedet (som lager sine egne grafikkort basert på Nvidias maskinvare), hadde fungerende drivere for GPU-en i det bildet ble sendt til VideoCardz.com.

Hvis lekkasjen stammet fra innsiden av en av selskapene i ovennevnte gruppe, så er det ikke så rart at bildet faktisk er et fotografi av en skjerm, snarere enn et skjermbilde. Samtidig er det umulig å verifisere om denne informasjonen er korrekt, så det er verdt å ta nyheten med en klype salt.

Et lite steg for Nvidia

Ifølge bildet fikk Nvidia RTX 2080 Ti 12 825 poeng i Time Spy-ytelsestesten, sammenlignet med 1080 Ti sine 9500. Dette er en økning på 35 %.

Selv om det potensielle ytelseshoppet er velkomment, så er det et mindre hopp enn det GTX 1080 Ti klarte sammenlignet med GTX 980 Ti. Dette i den samme testen som 1080 Ti kunne vise til en 79 % økning i skår sammenlignet med forgjengeren.

Resultatene kan selvsagt være falske, eller de kan være holdt tilbake av tidlige (les: dårlige) drivere og uferdig programvare. Likevel, er de reelle kan det bety at vi har entret en periode der grafikkortytelse har stagnert. GTX 1080 Ti er fortsatt et formidabelt kort, så det kan være begrenset hva Nvidia kan gjøre bedre.

Samtidig vil selskapet ha mye penger for kortet (startprisen er på 999 dollar i USA, mens i Norge kan man kjøpe det for 11 490 kroner), så antageligvis blir en del folk skuffet over at ytelsen ikke er like imponerende som de hadde håpet på.

Dette kommer i kjølvannet av en tidligere lekkasje som viste at ytelsesforbedringen til Nvidia RTX 2080 over GTX 1080 også er på 35 %. At disse tallene matcher kan være en tilfeldighet, eller det kan bety at man kan forvente en økning på 35 % på hele RTX 20-serien.

Det er forhåpentligvis ikke lenge til vi får fatt på et RTX 2080 Ti-kort (samt et RTX 2080-kort), slik at vi kan gi deg en komplett anmeldelse.