Nvidia GeForce RTX 2080 Ti lanseres en uke senere enn planlagt

For de av oss som spent venter på verdens raskeste grafikkort — 2080 Ti-modellen i RTX 20-serien — kommer en skuffende nyhet. Nvidia har utsatt lanseringen av flaggskip-GPU-en med en uke.

Tidligere var det ventet at RTX 2080 og RTX 2080 Ti skulle komme på markedet den 20. september, men nå har vi hørt direkte fra Nvidia at kun førstnevnte kommer til å selges om tre dagers tid.

En Nvidia-representant la nylig ut oppdatert informasjon om tilgjengeligheten til RTX 2080 Ti, som koster 11500 kroner, og har nå fått ny lanseringsdato: 27. september. Forhåndsbestillinger forventes å nå kundene et eller annet sted mellom 20. og 27. september, så om du allerede har sikret deg et eksemplar er det fortsatt mulighet for at du får det i posten denne uken.

RTX 2080-dato uforandret

Representanten klargjorde forskjellen mellom de to kortene, og at det ikke er noen forandringer knyttet til når RTX 2080 går ut til kundene. Dette går for 8300 kroner, mens minstemann i serien, RTX 2070 kan man få for 6400 kroner. Sistnevnte forventer man dog ikke på markedet før neste måned en gang, men for de som har lyst på den mest lommebokvennlige varianten (vi snakker relativt sett her), så er RTX 2070 et klart valg blant de nye Turing-GPU-ene.

Som du sikkert har lagt merke til har det vært masse ståk og ståhei rundt disse grafikkortene i det siste. For å nevne to eksempler: Nvidia har skrytt uhemmet av hvordan GeForce RTX 2080 treffer akkurat på ytelsesnivået man trenger om man vil spille 4K i 60 FPS; og vi har sett lekkede ytelsestester som viser at RTX 2080 er raskere en Titan Xp, basert på den nåværende arkitekturen.

