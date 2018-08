Nvidia GeForce GTX 1180 Founder's Edition kan ha doble vifter og være et «gjennombrudd» for ytelse

Founder's Edition-varianten av Nvidias nært forestående GeForce GTX 1180-kort — eller muligens GTX 2080 (derom strides de lærde) — kommer til å ha et heftig dobbelvifte-system ifølge de seneste ryktene om nestegenerasjons-grafikkortet.

Dette kommer fra BenchLife, som mener å vite at Founder's Edition kommer til å ha to vifter, og at disse vil sitte i et såkalt åpent system (altså fri flyt av luft gjennom kjøleelementet, fremfor rettet) — dette er i så fall første gangen Nvidia bruker dette på sine egne kort, og vil antageligvis gjøre kjølingen en hel del mer effektiv.

Med andre ord kan dette tyde på at strømforbruket til GTX 1080-oppfølgeren er av et noe grovere kaliber, og trenger litt mer futt for å holdes i sjakk når man kjører krevende spill.

Alt dette er ren spekulasjon per nå, selvsagt — men det er definitivt et interessant stykke GPU-sladder.

Gjennombrudd?

Wccftech.com, som først kom over ryktene, noterte seg også at grafikkortprodusent Galax nylig gav ut en uttalelse (via en representant for selskapet) som inneholdt en beskjed om at nestegenerasjonskortene fra Nvidia kommer til å bli et «gjennombrudd» når det gjelder ytelse. Ikke rent lite oppbyggende for forventningene til lanseringen av disse kommende grafikkortene.

GPU-produsenten mente også å vite at kortene skal ut døren innen september — eller i det minste skal «informasjon» om kortene være ute innen da, hvilket kan bety en eller annen slags form for avsløring. Hvis det er tilfellet, så håper vi på at det kan komme så tidlig som på Gamescom, der Nvidia planlegger en event med tittelen GeForce Gaming Celebration, og lover «spektakulære overraskelser».

Som alltid må vi smøre oss med tålmodighet for å finne fasiten. Det er verdt å ha i mente at de foregående ryktene om kortet har involvert 30. august som en mulig lanseringsdato for GTX 1180, mens andre kort, ifølge disse ryktene, skal følge på i slutten av september (GTX 1180+, en variant med mer minne, og GTX 1170) og i slutten av oktober (GTX 1160).

Når det er sagt, sistnevnte rykter virket mindre troverdige da de først ble lekket, og nå som 30. august er knappe tre uker til, og det eneste man har å forholde seg til fortsatt er vage rykter, så må man nesten spørre seg selv om hvor realistisk en slik lanseringsdato faktisk er.