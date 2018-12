Nvidia avslører Titan X: – Verdens sprekeste grafikkort

Nvidia har avslørt det nye flaggskipkortet RTX Titan, og selskapet påstår samtidig at dette er verdens sprekeste grafikkort for skrivebordsmaskiner.

Etter å sluppet en rekke hint i sosiale medier om at en lansering var nært forestående, har Nvidia nå avslørt at Titan RTX skal komme i salg senere i desember til ikke akkurat bagatellmessige 26.990 kroner.

Announcing NVIDIA #TITANRTX: the world’s most powerful desktop GPU. Adds massive performance for AI research, data science and creative applications - on display this week at #NeurIPS2018. Learn more: https://t.co/sXGWPjjgNu pic.twitter.com/4RYVbpcXQQDecember 3, 2018