Nu kommer Xiaomi-mobilerne alligevel til 3 Mobil

Det går stærkt i den digitale smartphone-verden. Forleden kunne vi skrive, at samtlige danske teleselskaber - på nær 3 Mobil - afviste at blive forhandler af den nye kinesiske raket på smartphone-markedet, Xiaomi. Mens de andre sagde nej, sagde 3 Mobil måske, og nu til morgen kan man så læse på eb.dk, at 3 Mobil nu er klar med tre nye Xiaomi-mobiler.

Hos 3 Mobil er man, efter at have overvejet det en smule, meget glad for de nye mobiler. David Elsass, der er direktør for privatmarkedet hos 3, siger til bladet:

"De lancerer også nye produkter med stor hastighed. Det er helt vildt".

Der er dog ikke tale om deres seneste bud på et superbilligt flagskib, nemlig den nye Xiaomi POCO F1. Den er ellers en yderst kapabel mobil med superkræfter og kanonpris.

Derimod er der ifølge eb.dk tale om tre andre modeller: Mi 8, Mi MIX 2S og Redmi 6. De to første ligger i mellemklassen med priser på henholdsvis ca. 4.000 kroner og ca. 4.500 kroner (uden abonnement), mens den sidste Redmi 6 er helt nede i den billige afdeling med en pris på ca. 1.300 kroner.

Selv om der desværre ikke er tale om producentens revolutionerende Mi 8 Explorer Edition, som kommer med 3D-ansigtsgenkendelse og dual-frekvens GPS, så er der tale om ganske gedigne modeller.

MI8 mest interessant

Den mest interessante model af de tre er helt klart Xiaomi MI8, der kommer med en 6,21 tommer 18.7:9-skærm med 2248 x 1080 pixel (FHD+). Styresystemet er Android 8.1, og processoren den lynhurtige Snapdragon 845. Hukommelsen er på 6 GB RAM og lagerkapaciteten 64/128 GB, dual-kameraet er 2 x 12 MP samt 20 MP selfiekamera.

MI Mix 2s har en lidt mindre skærm på 5,99 tommer, men ellers ligger specifikationen tæt op af den lidt støre MI 8'er.

I den billigste ende får man en glimrende begynder-smartphone med en Helio P22 octa-core processor, 12 MP + 5 MP dual kamera, 5,45 tommer skærm, batteri på 3000 mAh og dual sim-kort. Og som nævnt blot til en pris på cirka 1.300 kroner.

Der er ikke noget at sige til, at kineserne er ved at overtage magten på mobil-området.

Foto: Xiaomi

