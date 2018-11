Nu kan du snart herse med din Roomba-robotstøvsuger på dansk

Det er kun et par måneder siden, at Google Assistent færdiggjorde sit sprogkursus, så vi omsider kunne tale dansk med hende på vores smartphones – og kort tid efter rykkede hun også ind i vores stuer som den dansktalende assistent i smarthøjttaleren Google Home.

Og nu får vi så snart noget nyt at snakke med Google Assistent om, nemlig husets Roomba-robotstøvsuger.

Virksomheden iRobot, der står bag Roomba-brandet, har netop annonceret, at deres robotstøvsugere med Wi-Fi-tilslutning i løbet af vinteren får mulighed for stemmestyring på dansk via Google Homes indbyggede Assistent. Ved hjælp af danske kommandoer kan du for eksempel bede din Roomba om at ”starte”, ”stoppe”, ”pause” eller ”at køre til opladning”, oplyser iRobot i en pressemeddelelse.

Forudsætningen er som nævnt, at din Roomba-model kan tilsluttes Wi-Fi, og at du har enten en Google Home-smarthøjttaler eller den mindre variant, Google Home Mini.

iRobot har ikke oplyst, hvornår udrulningen finder sted – bortset fra, at det sker "i løbet af vinteren" – men den kommer til at foregå via iRobot HOME app'en, som er tilgængelig i App Store og Google Play.

Foto: iRobot