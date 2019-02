Nu kan du score populære Huawei P20 Pro til spotpris

Hvis du er på udkig efter en telefon med et fortræffeligt og fleksibelt kamera, er det nok nu, du bør slå til. Komplett har nemlig barberet cirka 1.000 kroner af prisen på den aldeles glimrende Huawei P20 Pro, så du kun skal af med 4.390 kroner for udgaven med 128 GB intern hukommelse.

Tilbudsprisen er den samme, hvad enten du vælger mobilen i sort, lilla eller mørkeblå, mens besparelsen ligger på 19-20 procent afhængigt af dit valg (de tre farvevarianter står til lidt forskellige førpriser).

Uanset hvad, er der tale om et super godt tilbud på en af Danmarks mest populære telefoner lige nu. Huawei P20 Pro indtager for eksempel en flot andenplads på Telias nylige opgørelse over de mest solgte telefoner i januar måned, og det er der mange gode grunde til.

"P20 Pro er noget af et kup fra Huawei", lyder det blandt andet i vores dybdegående anmeldelse af telefonen, der får stor ros for eksempelvis batteritiden og kameraet. Ikke mindst sidstnævnte imponerer: På mobilens bagside er der et triple-kamera med henholdsvis et 40 megapixel kamera, et 20 megapixel sort/hvid kamera og endelig et 8 megapixel kamera med 3 x optisk zoom.

Så lægger du vægt på billedkvaliteten, når du køber telefon, er dette tilbud på Huawei P20 Pro afgjort værd at gå efter. Det gælder til og med lørdag den 16. februar 2019 – eller indtil Kompletts varelager er tømt.

Da mobilerne godt kan hænde at flyve ned fra hylderne, bør du nok ikke vente længe med at beslutte dig, hvis du vil sikre dig et eksemplar af den fortrinlige telefon.