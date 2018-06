Nu kan du forudbestille Atari’s nye spillekonsol

Ataris kommende video-spillekonsol, Atari VCS, er klar til forudbestilling.

Med en release-date sat til midt 2019 håber den legendariske spiludvikler at generobre hardwaremarkedet med en retro-inspireret platform, der vil være i stand til både at afvikle gamle, klassiske spil og nye. Og selvfølgelig lover Atari både online-muligheder og 4K-opløsning.

Efter at have lanceret en opsigtsvækkende fundrasing-kampagne på Indiegogo, er det lykkes Atari at hive 15 gange det oprindelige 100.000 dollar-mål i land. Man kan se listen over alle specifikationerne på Indiegogos hjemmeside.

Så hvad kan man regne med at få?

Designet minder umiddelbart om Atari 2600, konsollen fra 1977, der gjorde spil-kassetterne populære over hele verden. Oprindeligt hed den Atari VCS, men den fik nyt navn under en relancering i 1982, og konsollen blev en betragtelig mainstream-succes. I dag anses konsollen for at være en klassiker i videospil-industrien.

Der er to forskellige VCS-modeller at vælge imellem; en standard Onyx-version til en pris af 199 dollar, og en mere klassisk "Day One Collector’s Edition", der kommer med ægte træ-front. Den koster 299 dollar. Begge kommer til salg i en begrænset periode.

Konsollerne er angiveligt kompatible med en bred vifte af periferiudstyr og joysticks, men alle, der forudbestiller får en såkaldt “Classic Joystick" sammen med en mere moderne joystick.

Konsollerne afviger fra deres moderne rivaler ved at køre et standard Linux styresystem, der angiveligt gør brugerne i stand til at tilpasse softwaren til egne ønsker.

Flere oplysninger har vi ikke, så det er umuligt at gætte på, hvor stor en succes de nye maskiner bliver. Nostalgi er populært for tiden, og Atari satser på at få fat i den generation, der voksede op med de oprindelige udgaver.