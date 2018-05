Nu kan du få NemID på din smartphone

Siden lancering af NemID til danskerne i 2010 er NemID nøglekortet blevet en fast følgesvend i danskernes færden på nettet. Nu ser NemID nøgleapp dagens lys. App’en er tænkt som et nemt og bekvemt supplement til det eksisterende nøglekort og kan anvendes alle de steder, man normalt skal bruge NemID.

”Danskerne bliver mere og mere digitale, og vi vænner os til, at vi kan klare det meste på farten med vores mobiltelefoner. Derfor er vi rigtig glade for i dag at lancere et digitalt alternativ til nøglekortet, så indgangen til den offentlige selvbetjening også kan klares nemt og sikkert med et swipe på telefonen”, siger innovationsminister Sophie Løhde i en pressemeddelelse.

Det gamle nøglekort kan sagtens stadig bruges, hvis man foretrækker det, men med app’en åbnes der op for endnu en mulighed. Man kan bruge app’en fra sin smartphone, tablet eller computer - uden at have pap-nøglekortet ved hånden - og man løber aldrig tør før nøgler.

Den nye NemID nøgleapp giver adgang til alle de hjemmesider, der normalt skal låses op med NemID, såsom netbank, a-kasse, borger.dk eller sundhed.dk. NemID nøgleapp er ifølge Digitaliseringsstyrelsen ligeså sikker som det eksisterende nøglekort og lever op til NemID’s sikkerhedsstandarder.

Foto: Pressefoto