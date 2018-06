Nu kan du downloade iOS 12 beta

Den offentlige betaversion af iOS 12 er nu tilgængelig for alle interesserede, der gerne vil prøve den nyeste version af Apples styresystem på mobil eller tablet.



Ifølge Apple bliver din ældre enhed hurtigere. iPhone 6 Plus bruger f.eks. 40 procent mindre tid på at starte apps, 70 procent mindre tid på at starte kameraet, og 50 procent mindre tid på at få tastaturet frem.

Du får også et væld af nye funktioner, f.eks. grupperede meddelelser, FaceTime med grupper og ARKit 2 med understøttelse af multiplayer-funktioner.

iOS 12 første indtryk:10 måder iOS 12 kan ændre din dagligdag

Memoji – de personificerede Animoji følger også med i den nye iOS 12 beta, og de kan også bruges i gruppesamtaler på FaceTime.

Derudover får du bl.a. Apple nyheder, Finans og CarPlay. iPad får Motion Controls til iPhone X, og det er formentlig tænkt som en forberedelse til en ny iPad Pro-model.

Apple tester normalt nye betaversioner af iOS i knap tre måneder før de frigiver den endelige version.

Husk, at dette er betaversionen, så du skal være forberedt på, at det kan være ustabilt og indeholde fejl.