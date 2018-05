Nu kan du blive musikanmelder

På NorthSide i Aarhus vil festivalgængerne i år for første gang være med til at bedømme koncerterne - fremfor blot at kunne læse de etablerede mediers anmeldelser. App’en Tribute vender rampelyset mod publikum, som nu kan dele deres koncertoplevelser og give artisterne stjerner.

Holdet bag den nye sociale anmelder-app Tribute har længe følt, at der manglede en platform for folk, som elsker at gå til koncerter. Her udsprang idéen til Tribute, hvor man kan skrive en anmeldelse og give stjerner til både artisten og spillestedet. Begge får en score som indikerer henholdsvis, hvor god artisten er live, og hvor godt spillestedet er. Så har man en musikanmelder i maven, eller vil man gerne læse andres mening om en koncert, er anmelderi altså ikke længere forbeholdt den kulturelle elite.

Godt match

Tribute sætter fokus på live-formatet, hvilket ifølge trioen bag app’en er et frisk pust i musikindustrien. Ved at give koncertgængerne magten, kan der blive skabt mere støj omkring de artister som virkelig brænder igennem og leverer noget særligt på scenen. Artisterne kan desuden få et reelt billede af, hvad publikum synes om deres koncerter, mener iværksætterne.

”Vi har i en årrække været en platform for entreprenører og iværksættere, der gerne vil teste nye produkter af på en nysgerrig og intelligent gruppe mennesker. Det er langt fra alle henvendelser, der udmønter sig i et samarbejde. Men eftersom Tribute handler om fællesskabet omkring musik, syntes vi, at der var et godt match, og vi glæder os til at se, hvordan vores gæster tager imod app’en, siger talsmand for NorthSide, John Fogde.

Testes på flere festivaler

Vennerne og kollegerne Christian Lomholt, Claus Holm og Rewan startede deres samarbejde for 10 år siden i et lille musikstudie i Aarhus. Siden har de to produceret musik for anerkendte danske artister; blandt andre Morten Breum og NorthSide-aktuelle Nik & Jay. Hittet ”Magisk” har Claus Holm og Rewan skrevet og produceret sammen med duoen, og de to producere står også bag Danmarks største årlige sangskriver- og producer-event, Aarhus Calling.

Tributes tredje grundlægger og designer, Christian Lomholt, har været med til at starte den danske fest-app Heaps, der hurtigt fik succes i Skandinavien. Da Heaps rejste penge fra kendte amerikanske investorer, blev han bragt ud på et usædvanligt iværksættereventyr i USA. Siden har Christian Lomholt været ind over flere store danske start-ups, heriblandt succesen Planday, hvor han i dag er tilknyttet.

Tribute lanceres på NorthSide i juni, og de tre iværksættere vil efterfølgende også teste app’en til udvalgte festivaler og koncerter hen over sommeren, herunder på festivalerne Tinderbox og Haven Festival.

App’en kan allerede nu downloades til iOS via App Store og vil også snart blive tilgængelig til Android.

Foto: Pressefoto