Nu kan dine børn betale med mobilen

Det bugner med apps og andre digitale betalingsløsninger, der skal gøre en kontantløs hverdag nemmere og mere bekvem – for de voksne. Nu får børn for første gang mulighed for på egen hånd at betale med mobilen i butikkerne, når MyMonii i samarbejde med Nets lancerer en ny løsning baseret på Dankort.

Med MyMonii, som er Danmarks førende app til lommepenge og betaling for familier med 7-13 årige børn, kan forældre overføre faste lommepenge til deres børn og sætte opgaver op med belønninger på. Flere end 45.000 familier bruger allerede MyMonii til at give deres børn en bedre forståelse for værdien af penge ved at give dem et overblik over deres tjente og opsparede penge. Nu kan børnene også bruge app’en til at betale med, når MyMonii introducerer betalingsfunktionen MyMonii Pay:

”Vi er vildt glade for at kunne tilbyde børn muligheden for at betale med MyMonii Pay i butikkerne. Vores brugere har længe efterspurgt en løsning, der gør det muligt at betale med de penge, der er til rådighed i MyMonii, og det kan vi nu tilbyde i samarbejde med Nets,” fortæller Louise Ferslev, adm. direktør og grundlægger af MyMonii.

Rådighedsbeløbet bestemmes ene og alene af forældrene. Pengene trækkes løbende fra forældrenes Dankort, og alle betalinger, som børnene foretager, kan forældrene følge med i via deres MyMonii app – så der er fuldt overblik over alle bevægelser.

Dankort på mobilen understøtter betalinger med app’en

Nets, som står bag Dankort, understøtter betalingsfunktionen MyMonii Pay med teknologien fra Dankort på mobilen. MyMonii og Nets har testet betalingsløsningen med en lukket brugergruppe og er nu klar til at åbne op for alle brugere.

”Vi ønsker at gøre det nemmere for de helt unge at betale. Samarbejdet med MyMonii betyder, at børn slipper for at gå rundt med kontanter, samtidig med at de via app’en får et mere ansvarligt forhold til forbrug og opsparing. Projektet viser meget godt, hvordan Dankort kan fungere som en åben platform for betalinger i wallets og apps, og dermed gøre det nemt at betale der, hvor forbrugerne er,” siger Jeppe Juul-Andersen, direktør i Nets med ansvar for Dankort.

Mens langt størstedelen af betalinger i butikkerne fortsat sker med betalingskort, har mobilbetalinger fået meget opmærksomhed de sidste par år, især fra de unge. Foreløbig har der dog ikke været en betalingsløsning til de mindste – ud over kontanterne.

Man kan betale med sin MyMonii app i alle butikker, der tager imod Dankort på mobilen. Det er indtil videre i 20.000 butikker over hele landet – og der kommer hele tiden flere steder til.

Foto: Pressefoto