Nu er det slut med B&O Play

Selv om B&O Play-serien er slået pænt igennem internationalt, har B&O valgt at nedlægge mærket og lægger nu produkterne ind under Bang & Olufsen-brandet. Det fremgår af Struer-virksomhedens nye årsregnskab, som netop er blevet offentliggjort. Her afsløres det desuden, at processen med at integrere B&O Play – der også nogle gange benævnes som Beoplay - allerede startede internt den 1. juni internt i år.

Indtil videre har kunderne ikke kunnet mærke noget til ændringen. B&O Play-serien, der blandt andet omfatter bærbare og stationære højttalere samt hovedtelefoner, er stadig er at finde i butikkerne under eget navn. Men i den kommende tid vil logo, emballage og andre markører blive ændret, så produkterne bliver en del af Bang & Olufsen-mærket.

Af årsregnskabet fremgår endvidere, at B&O Play kunne prale af en vækst på 25 procent i det nyligt afsluttede regnskabsår, mens forretningsenheden Bang & Olufsen viste en vækst på 1 procent. Det er især i Kina, at B&O Play-produkterne har fået godt fat, og det er da også et af de markeder, som B&O satser på fremover.

Foto: Pressefoto/ Bang & Olufsen