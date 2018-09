Norsk nettbutikk kan ha avslørt de nye iPhone-navnene

De siste dagene har det versert rykter om at Apple skal slippe tre nye iPhone-modeller under den kommende lanseringen som er ventet å skje i september, og nå kan en norsk nettbutikk ha avslørt navnene på de tre telefonene. Saken ble først omtalt av Tek.no.

Den norske nettbutikken MyTrendyPhone.no som stort sett selger tilbehør og reparasjonstjenester for mobiltelefoner, har nemlig listet tre nye modeller de kaller iPhone XI, iPhone XS og iPhone XS Plus. Dette samsvarer godt med tidligere navnerykter, men det er usikkert om MyTrendyPhone sitter på faktisk informasjon om produktene eller om de bare spekulerer i hva de kommende telefonene skal hete.

Det er også verdt å merke seg at produktbeskrivelsene for de ulike dekslene nevner at de tre modellene er utstyrt med skjermer på henholdsvis 6,1, 5,8 og 6,5 tommer. Alt dette samsvarer også med de gjeldene ryktene om dagen. Det vil i tilfelle også gjøre at iPhone XS Plus blir den klart største iPhone-modellen til nå, med en skjerm som til og med er større en den som sitter i nylig lanserte Samsung Galaxy Note 9.

Tidligere i dag skrev vi også om hvordan en ny 7 nm-produksjonsprosess vil gjøre A12-brikkene som skal sitte i de nye telefonene 20 prosent raskere og 40 prosent mer energieffektive enn fjorårets A11.

Det antas som sagt at Apple skal lansere sine tre nye iPhone-modeller i september, og vi har tidligere skrevet om hvorfor vi forventer at datoen for lanseringsarrangementet blir 12. september.