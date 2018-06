Fler detaljer om Nokias toppmobil som förväntas lanseras snart

Nokia 8 Sirocco har designen och prislappen, men den levererar inte riktigt en upplevelse i toppklass för 2018. Det kan dock vara en ny stjärna på väg.

Detta är enligt läckan Roland Quandt på Twitter, som har en hyfsad historik gällande information om kommande mobiler, som i ett inlägg avslöjade detaljer om en potentiell toppmobil från Nokia.

Quandt nämner ett "systemchip i toppkvalitet" för mobilen, något som kan innebära att Nokias nästa toppmobil kan komma att använda Snapdragon 845. Det är chipsetet som Nokia 8 Sirocco egentligen borde haft, istället för det äldre Snapdragon 835.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

So, HMD/Nokia has something with a current high-end SoC in the works. With a feature that was pioneered by a few chinese brands. More about this tomorrow (CET).June 26, 2018