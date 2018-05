Nokia on yhä peruspuhelinten huipulla

HMD Global on onnistunut Nokia-puhelinten myynnissä ainakin peruspuhelinsegmentissä, sillä se on noussut intialaisen Reliance Jion rinnalle markkinoiden myydyimmäksi peruspuhelimeksi. Monelle länsimaalaiselle tuntematon Reliance Jio on intialaisen operaattorin kytkykaupalla myymä äärimmäisen halpa puhelin.

International Data Corporationin mukaan HMD Global olisi noussut vuoden ensimmäisellä kvartaalilla jo markkinaykköseksi 19,2 miljoonan puhelimen myynnillään. Tutkimusyhtiö Counterpoint Research arvioi puolestaan, että HMD Global olisi yhä toiseksi suurin 14 % osuudellaan.

Android-puhelinten myynti sen sijaan sakkaa aivan eri lukemissa. Tutkimusyhtiöiden raporttien mukaan HMD Global myi alkuvuonna ainoastaan 4 miljoonaa älypuhelinta, joka vastaa hieman yli yhden prosentin markkinaosuutta.

Peruspuhelimissa on vielä paljon potentiaalia

Kärkipaikka olisi erinomainen uutinen HMD Globalille, sillä peruspuhelimet ovat edelleenkin äärimmäisen suosittuja. Kehittyneissä maissa niiden myynti on nykyään jo erittäin vähäistä, mutta kehittyvissä maissa niillä on edelleenkin valtavat markkinat.

Yksi suurimmista vetureista on Intia, jossa peruspuhelimet kattavat edelleenkin noin 60 % koko maan puhelinmyynnistä. Intia on jo yksinään valtava markkina-alue, sillä sen väkiluku on lähes kaksi kertaa koko Euroopan väkiluvun verran tai noin seitsemäsosan koko maailman väkiluvusta. Intian ohella myös Afrikka on suuri mahdollisuus peruspuhelinten valmistajille.

Peruspuhelimissa on edelleenkin nousuvaraa, sillä Counterpoint Researchin mukaan myynti kasvoi ensimmäisellä kvartaalilla 38 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Vuosittain peruspuhelimia myydään noin puoli miljardia kappaletta.

HMD Global myi viime vuonna noin 70 miljoonaa Nokia-puhelinta, joista ylivoimaisesti suurin osa oli peruspuhelimia. Yhtiön liikevaihto painui kuitenkin 65 miljoonaa euroa tappiolle, joten hyvä menestys peruspuhelinten saralla ei riitä täysin paikkaamaan haasteita kalliimmissa älypuhelimissa.

