Nokia julkaisi uuden 7.1:n – Kaunis HDR-valmis näyttö ja tasokas kaksoiskamera ZEISS-optiikalla

Nokia 7.1 julkaistiin eilen illalla Lontoossa. HMD kertoi tilaisuudessa puhelimen saavan muun muassa parannellun ZEISS-optiikan, tasokkaan näytön ja uuden sukupolven muotoilun.

Valmistajalla on ollut tapana keskittyä puhelintensa kameroihin, eikä 7.1 tee poikkeusta asiaan. Laitteen takapuolelta löytyy kaksi ZEISS:in virittämää takakameraa: 12 megapikselin pääkamera ja 5 megapikselin kakkoskamera. HMD itse mainostaa, että kameralla saa otettua "ammattilaatuisia valokuvia".

Laitteessa on 5,8-tuumainen Full HD+ -näyttö, joka hyödyntää HMD:n uutta PureDisplay-näyttötekniikkaa. Pixelworksin kanssa kehitetyn teknologian on tarkoitus parantaa käyttäjän katselukokemusta.

Puhelin tukee myös HDR-tekniikkaa, joten videot ovat sulavia ja väritarkkoja. Näyttö osaa myös säätää kontrastin ja kirkkauden automaattisesti ympäristösi mukaan. Nokia 7.1 osaa skaalata SDR-sisällön HDR-sisällöksi reaaliajassa, joten saat enemmän irti myös tavallisista sisällöistä. Käytännössä HDR-muunnos tekee kuvasta kirkkaamman ja värikkäämmän.

Android Pie saapuu pian

Nokia 7.1:een on asennettu valmiiksi Android 8.1 Oreo, mutta Android 9 Pie -päivitys on tulossa vielä tämän kuukauden aikana. Päivityksen myötä puhelin pääsee ottamaan kaiken irti keinoälyominaisuuksistaan.

Laite on myös mukana Googlen Android One -ohjelmassa, joten Nokia 7.1:lle on on taattu kaikki tärkeimmät Android-päivitykset vähintään seuraavaksi kahdeksi vuodeksi, turvallisuuspäivitykset puolestaan kolmeksi vuodeksi. Puhelimen omistajia ei siis unohdeta välittömästi seuraavan julkaisun jälkeen.

Komponenttien puolesta nokialaisessa on Snapdragon 636 -suoritin, joka parantaa HMD:n mukaan puhelimen suorituskykyä ja laskee sen energiankulutusta.

Puhelin tukee USB-C-pikalatausta, joten akku pitäisi saada ladattua tyhjästä 50 prosenttiin jo 30 minuutissa.

Hinta ja saatavuus

Nokia 7.1 on saatavilla kiiltävän sinisenä sekä kiiltävän hopeisena. Saimme HDM:ltä vahvistuksen, että Suomessa on myynnissä vain puhelimen paras versio, jossa on 4 Gt:a RAM-muistia ja 64 Gt:a tallennustilaa. HMD Global kertoo ilmoittavansa suositellun myyntihinnan lähempänä puhelimen myyntipäivää. Maailmanlaajuiseksi yleishinnaksi kerrottiin kuitenkin 349 euroa.

Puhelimen myynti Suomessa alkaa 5. marraskuuta 2018. Laite on todennäköisesti saatavilla lähes kaikilta suomalaisilta jälleenmyyjiltä.