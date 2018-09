Nokia hinter om stor avsløring til uka

Vi har allerede fått et flaggskip fra Nokia i år i form av Nokia 8 Sirocco, men den hadde et gammelt brikkesett og telefonen vi egentlig vil ha er Nokia 9. Nå er det mulig at ventetiden er over, for selskapet har i dag sluppet hint om at en ny telefon skal vises frem 21. august.

Nokia Mobile la nemlig nettopp ut en tweet med et bilde som viser omrisset av en telefon og teksten «gjør deg klar for avdukingen av den meste etterlengtede telefonen». I tillegg fremkommer det av tweeten at annonseringen skal komme førstkommende tirsdag.

Flere detaljer har vi ikke, men vi kan ikke tenke oss en Nokia-telefon som er mer etterlengtet enn Nokia 9, så den fremstår som den meste opplagte kandidaten.

We are thrilled to bring you the Nokia smartphones event for one of the most awaited phones on Tuesday 21st August. Stay tuned for more! #Nokiamobile #BringItOn pic.twitter.com/LXgnzguDvmAugust 16, 2018

Stille ved Nokia-fronten

Det eneste som får oss til å tvile litt på at det er snakk om Nokia 9, er at det har vært lite nyheter om den telefonen i det siste. Vanligvis opplever vi jo et stort antall lekkasjer i oppkjøringen til lanseringen av slike flaggskip.

Samtidig har det jo vært et og annet rykte, så hvis dette faktisk er Nokia 9 så vet vi litt om hva vi kan forvente. Den kan blant annet ha en 5,7 tommer kurvet skjerm, metallchassis som er vanntett, dobbelt kamera både foran og bak, Snapdragon 845-brikkesett og batteri på 3 800 mAh.

Hvis disse spesifikasjonene viser seg å stemme, så kan dette fort bli telefonen vi håpet av Nokia 8 Sirocco skulle bli. Hvis det høres interessant ut, så er det bare å merke av 21. august i kalenderen.

Kilde: PhoneArena