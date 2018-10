Nokia 9 PureView kan være navnet på HMDs neste flaggskip

Nokia 9 PureView er nært forestående ifølge de seneste lekkasjene vedrørende HMD Globals kommende smarttelefon-flaggskip.

Detaljer rundt navnet og at den snart er klar for butikkene stammer fra en kvitring utført av Roland Quandt, som tidligere har vært en produktiv og treffsikker lekker.

Det at HMD Global (selskapet som lisensierer Nokia-navnet til bruk på smarttelefoner) er klar til å ta i bruk PureView-betegnelsen på en enhet er spennende nytt for alle kameratelefonentusiaster.

Nokia 9 Pureview. That's the actual marketing name of what will come soon from HMD Global. (I know the bought the rights to the Pureview moniker, but can now confirm it'll be part of the device name.)October 1, 2018