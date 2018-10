Nintendos dekselpatent forvandler telefonen din til en Game Boy

Oppigjennom tidene har vi sett et utall Game Boy-inspirerte telefonmodifikasjoner og deksler prøve å kile oss i nostalgimuskelen i et forsøk på å mane frem barndommens håndholdte spillmagi. Dog, siden alle har vært uoffisielle har brorparten vært lite imponerende.

Det later til at ting nå er i ferd med å forandre seg. Nintendo har søkt om et patent på et offisielt smartelefondeksel som gjør om telefonen din til den elskede håndholdte konsollen.

Patentet ble først oppdaget av Siliconera, og viser et deksel i folio-stil med et vindu skjært ut på den ene siden – sammen med den klassiske D-paden, samt A, B, Start og Select-knapper – alt arrangert akkurat som på en Game Boy.

Image 1 of 3 Foto: Siliconera Image 2 of 3 Foto: Siliconera Image 3 of 3 Foto: Siliconera

Det er også skjært hull til smarttelefonens frontkamera – aner vi et comeback for kamerafunksjonaliteten til den originale Game Boy-enheten?

Når dekselet sitter på en telefon vil knappene påvirke berøringsskjermen, hvilket gjør at tankene våre spinner rundt mulighetene for at Nintendo planlegger å gi ut en offisiell Game Boy-app som vil fungere som hjem for den håndholdte konsollens klassiske spillkatalog.

Per nå har vi ikke hørt noe om en eventuell slippdato for Game Boy-dekselet, og det er i tillegg uklart hvilke enheter det vil være kompatibelt med – patentet viser avpassede hjørner på innsiden av dekselet for å kunne holde enheter helt fast, hvilket forteller oss at dette ikke kommer til å være ett enkelt produkt som passer flere enheter. Vi kommer med mer informasjon så snart den er tilgjengelig.