Nintendo Switch Online: julkaisupäivä, pilvitallennukset, NES-pelit ja verkkopelaaminen

Nintendo Switch saa viimein kunnollisen verkkopalvelun keskiviikkona 19. syyskuuta (myös Suomessa), noin 18 kuukautta varsinaisen konsolijulkaisun jälkeen.

Julkaisupäivän häämöttäessä jo nurkan takana, olemme saaneet varmistuksen kaikista kahdestakymmenestä NES-pelistä, jotka palvelun tilaajat saavat pelattavakseen tilauksen yhteydessä. Halukkaat voivat myös kokeilla palvelua ilmaiseksi seitsemän päivän ajan ennen lopullista päätöstään.

Nintendo varmisti samassa yhteydessä, että julkaisupäivänä saapuva päivitys lukitsee myös Switch-käyttäjien profiilit näiden linkitettyihin Nintendo-tileihin. Tämän tarkoituksena on luvata käyttäjille turvallinen tapa hyödyntää palvelun pilvitallennuksia ja peliostoksia, sekä rajoittaa samalla tilien käyttö vain yhteen henkilöön.

Nintendon hybridikonsoli on toiminut perinteisen kotikonsolin lisäksi myös kannettavana käsikonsolina, jonka myynti on rikkonut yhtiön kaikki myyntiennusteet.

Konsolia myytiin pelkästään ensimmäisen vuoden aikana huimat 10 miljoonaa kappaletta, mitä avittivat erinomaiset pelijulkaisut, kuten kehutut The Legend of Zelda: Breath of the Wild sekä Super Mario Odyssey, laadukkaat AAA-pelikäännökset sekä eritoten Switchistä uuden kotinsa löytäneet indie-tuotokset.

Alkuvuoden julkaisutahti on sittemmin hidastunut, minkä vuoksi Nintendo toivoo nostavansa konsolinsa kiinnostusta tuomalla käyttäjilleen kauan odotetun verkkopalvelun. Mutta mitä kaikkea Nintendo Switch Online lopulta antaa pelaajille?

Mikä on Nintendo Switch Online?

(Image: © Nintendo)

Nintendo Switch Online on Nintendo Switchin käyttäjille suunnattu maksullinen verkkopalvelu. Aivan kuten kilpailevien konsolivalmistajien Xbox Livessä tai PlayStation Plussassa, palvelun tilaajat saavat itselleen ylimääräistä sisältöä, tarjouksia sekä mahdollisuuden pelata verkkopelejä. Palvelun kylkeen julkaistaan myös mobiililaitteilla toimiva sovellus, jonka kautta pelaajat saavat peleistä erilaista statistiikkaa, lisätietoja sekä pystyvät käyttämään voice chattia tiimipeleissä.

Jokaisella Nintendo-konsolin omistajalla on jo entuudestaan Nintendo-tili, jonka kautta päivittää sekä ostaa pelejä eShop-kaupan kautta.

Nintendon verkkopalvelut ovat tosin tähän mennessä olleet kaikille ilmaisia, joten palvelun maksullisuuden myötä monet käyttäjät jäänevät odottamaan, että palvelu tarjoaa todella hintansa edestä hyötyjä.

Virallisesti käyttäjien täytyy olla vähintään 13-vuotiaita kirjautuakseen Nintendo Switch Onlineen.

Milloin Nintendo Switch Online julkaistaan?

Kahdeksantoista pitkän kuukauden jälkeen Nintendo Switch Online julkaistaan viimeinkin Suomessa 19. syyskuuta.

Vaikka alustava julkaisuikkuna vuoti julkisuuteen jo kesällä, Nintendon Euroopan osasto on antanut palvelulle viimein ihan virallisen julkaisupäivän. Alustavasti julkaisupäivä ja muita tietoja palvelusta oli tarkoitus paljastaa jo viime viikolla Nintendo Direct -lähetyksessä, mutta Hokkaidossa tapahtuneen tuhoisan maanjäristyksen vuoksi lähetysaika siirrettiin tälle viikolle.

Mitä voin odottaa Nintendo Switch Online -palvelulta?

Jos haluat tietää, mitä kaikkea Nintendo Switch Online tarjoaa sinulle heti julkaisussa, olemme listanneet alle kaikki palvelun houkuttelevimmat piirteet.

Taistele, kommunikoi ja pelaa yhdessä

Yksi palvelun tärkeimmistä ominaisuuksista on mahdollisuus verkkopelaamiseen muiden pelaajien kanssa ympäri maailmaa.

Verkkopohjaiset räiskintäpelit, kuten Splatoon, ovat osoittautuneet Switchillä todella suosituiksi, joskin aiemmin pelaajat ovat joutuneet keksimään melko omaperäisiä ratkaisuja pystyäkseen kommunikoimaan toisilleen pelin aikana.

Palvelun toivotaan myös kehittyvän tulevaisuudessa alati monipuolisemmaksi, mitä silmällä pitäen Nintendon ikonisen taistelupelisarjan seuraavan osan, Super Smash Bros. Ultimaten, julkaisu joulukuussa varmasti edistää – ja toivottavasti vie samalla empivää yhtiötä likemmäksi kohti huippusuosittua elektronisen urheilun kenttää.

Julkaisussa pelattavat NES-pelit Ice Climber The Legend of Zelda Balloon Fight Soccer Tennis Mario Bros. Super Mario Bros. Dr. Mario Super Mario Bros. 3 Donkey Kong Ghosts ’n Goblins Excitebike Tecmo Bowl Yoshi Double Dragon Gradius Ice Hockey River City Ransom Pro Wrestling Baseball

Missä kaikki retropelit ovat?

Jos lempiyhtiösi tukeminen kuukausimaksulla ei riitä pelkkänä hyvän tahdon osoituksena, niin rahaa vastaan saa pelattavakseen myös liudan vanhoja klassikoita ja retropelejä.

Kyseessä ei ole kuitenkaan Wiiltä ja Wii U:lta tutun Virtual Consolen tapainen järjestelmä, jossa pelit ostetaan itselleen kertamaksua vastaan. Sen sijaan Nintendo Switch Onlinen tilaajat saavat kuukausitilauksensa yhteydessä valikoiman pelejä, joita pelata milloin vain hieman samaan tapaan kuin Xbox Liven kultapelit tai PS Plussan kuukausittaiset etupelit.

Tilaajat saavat käsiinsä kaksikymmentä ylle listaamaamme NES-peliä heti julkaisuhetkellä. Eräiden lähteiden mukaan pelit tarjoaisivat myös erilaisia yhteisöllisiä ja kilpailullisia verkko-ominaisuuksia, mutta oletamme näiden koskevan vain tiettyjä pelejä.

Odotamme valikoiman myös laajentuvan tulevaisuudessa. Nintendo saattaa tosin priorisoida aikansa kauppojen hyllyiltä hupenevien SNES Mini -konsoleiden valmistukseen sekä huhuttujen N64 Mini - ja GameCube Mini -konsoleiden kehitykseen. Yhtiö ei ole välttämättä muutenkaan kovin hanakka tuomaan koko hittipelikatalogiaan kuukausimaksullisen palvelunsa taakse.

Tallennustilaa (lähes) kaikille

Yksi usein noussut kritiikki Nintendo Switchin suuntaan on ollut pilvitallennusten puute, minkä vuoksi hajonnut konsoli on voinut tietää samalla kaikkien pelisaavutusten katoamista. Jatkossa Nintendo Switch Online tallentaakin kaikki pelitallennukset pilveen tarpeettoman mielipahan säästämiseksi.

Totta puhuaksemme ominaisuus pitäisi kuulua kaikille, mutta toisaalta se tuo jälleen yhden hyvän syyn ryhtyä palvelun maksavaksi asiakkaaksi.

Nintendo on tosin viimeaikoina vihjaillut, etteivät kaikki konsolille saapuvat pelit – kuten Splatoon 2 ja Pokémon Let’s Go – tukisi toimintoa. Vaikka pilvitallennukset ovatkin vakiona päällä kaikissa peleissä, voivat jotkut kehittäjistä jättää ominaisuuden hyödyntämättä estääkseen vaikkapa huijaamisen verkkopeleissä. Esimerkiksi vanhan tallennuksen palauttamisella pystyisi palauttamaan juuri toiselle pelaajalle myydyn tuotteen takaisin itselleen tai korjaamaan taistelupelin tilastot ennalleen hävityn matsin jälkeen.

Kaupankäyntihuijausten estämiseksi juurikin Pokémonin ja Animal Crossingin kaltaiset pelit olisivat erityisessä vaarassa, ja tiedämme entuudestaan, kuinka suojelevainen Nintendo on omien sarjojensa suhteen. Eivätkä he ole edes ainoat. Myös Dark Souls Remastered sekä FIFA 19 – joissa molemmissa on pilvitallennusmahdollisuus PlayStation 4:llä ja Xbox Onella – näyttäisi rajoittavan toimintoa Nintendo Switchilla.

Mitä Nintendo Switch Online maksaa?

Hinnoittelu Kuukausi: 3,99 € 3 kuukautta: 7,99 € 12 kuukautta: 19,99 € Perhe (12 kuukautta): 34,99 €

Konsolin julkaisussa olleet puutteelliset verkkotoiminnot eivät erityisesti toimineet Nintendon eduksi, mutta asiaa sentään helpotti, että yhtiö tarjosi pelaajilleen rajallisen version palvelustaan ilmaiseksi. Meille on tosin edelleenkin epäselvää, miksi palvelun lisääminen Switchille ylipäätään oli niin vaikeaa vaikeaa. Ainakin yhtiö on nyt vihdoin uskaltanut poistua omalta mukavuusalueeltaan.

Lopullinen tuotos nähdään viimein tässä kuussa, kun virallinen kuukausimaksullinen Nintendo Switch Online julkaistaan.

Yksittäiset käyttäjät voivat tilata palvelun 3,99 euron kuukausimaksua vastaan tai hieman edullisemmin useamman kuukauden erissä. Perhekäyttäjille tarjotaan lisäksi erillinen mahdollisuus liittää enintään kahdeksan Nintendo-tiliä yhden tilauksen alle 34,99 euron vuosihintaan.

Vertailun vuoksi Xbox Liven kultajäsenyys maksaa 19,99 euroa kolmea kuukautta kuukautta kohden tai 59,99 euroa vuodessa ja PlayStation Plus -palvelu 7,95 € kuukaudessa, 24,99 € kolmelle kuukaudelle tai 59,99 euroa vuodessa.

Puhtaasti hinnan perusteella Nintendo Switch Online on siis kolmikon halvin, mutta tarkastelemme asiaa tarkemmin julkaisun jälkeen ja katsomme sitten, mitä se tarjoaa kilpailijoihinsa nähden.