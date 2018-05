Nintendos Switch får tre nya Pokémon-titlar under 2018

Den japanska speljätten Nintendo har äntligen avslöjat det första nya Pokémon-spelet som kommer till deras populära spelkonsol Switch (Pokken Tournament räknas inte eftersom det släpptes till Wii U först) och som går att ladda ned gratis redan nu. Företaget tillkännagav de tre nya Switch-titlarna på en presskonferens i Tokyo och alla kommer att släppas under 2018.

Den första som blir tillgänglig är Pokémon Quest, som inte är ett traditionellt tillskott till serien. Istället för att spela som en pocket-monster tränare, kontrollerar du en grupp med kubformade Pokémon som heter Pokéxel. Spelet utvecklades av serieskaparna Game Freak och Pokémon Quest beskrivs som ett "galet action RPG" och dess blockiga och låga grafik känns lite likt mobilsuccén Crossy Roads ... Därför är det kanske inte direkt någon överraskning att det planeras släppas till både Android och iOS i slutet av juni i år.

Pokémon Quest finns redan tillgängligt via Switch' eShop. Det är gratis att ladda ned, men har en rad valfria DLC-paket som ger föremål och powerups i spelet.

Mer 'mon på väg

Nintendo har dessutom avslöjat ytterligare två titlar som kommer att släppas utöver Pokémon Quest, som kommer att släppas enligt seriens traditionella par-format och är precis som Pokémon Quest utvecklat av den japanska spelstudion Game Freak.

Pokémon: Let's Go, Pikachu! och Pokémon: Let's Go, Eevee!, ska tydligen vara inspirerade efter seriens tidigare titel Pokémon Yellow, som var det senaste Pokémon-spelet som släpptes till Game Boy under 1998.

"Go" i titlarna väldigt tydliga hintar på att Nintendo och Game Freak hoppas kunna tjäna på en del av populariteten som Pokémon Go (seriens första titel till mobil) fick under 2016. De säger att dessa spel är "designade för spelare som tar sina första steg in i Pokémons spelvärld" och inkluderar de tusentals spelare vars enda erfarenhet med Pokémon är via mobilspelet med förstärkt verklighet.

Det kommer dessutom finnas en del möjliga interaktioner mellan Let's Go och Go, där vissa monster som fångas i mobilspelet kan överföras till de kommande Switch-titlarna.

Pokémon: Let's Go, Pikachu! och Pokémon: Let's Go, Eevee! förväntas båda att släppas den 16:e november 2018.

Nintendo har dessutom avslöjat en liten hint om nästa stora Pokémon-titel till Switch. Även om det fortfarande inte har något officiellt namn, har det japanska företaget sagt att spelet förväntas att släppas sent under 2019.