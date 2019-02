Nintendo Switch 2 kan blive en mindre og mere skrabet version af Switch

Den næste udgave af Nintendo Switch bliver måske ikke den forbedrede udgave, som mange håber på, men i stedet en mindre og neddroslet udgave af den eksisterende model. Rygtet stammer fra det japanske nyhedssite Nikkei , oversat via Nintendo Everything .

Netstedet citerer kilder fra både hardware-partnere og spiludviklere, som omtaler konsollen som en mindre udgave med vægt på portabilitet. Udvalget af funktioner skal skæres ned, for at gøre prisen lavere.

Det er uvist præcis hvilke funktioner Nintendo vil fjerne fra deres nuværende version af Switch-konsollen, men selvskabet har god grund til at gøre det. Selvom Nintendo klarer sig godt økonomisk, har de alligevel ikke formået at nå deres mål om at sælge 20 millioner konsoller i regnskabsåret 2018, men i stedet kun omkring 17 millioner.

En mere rimeligt prissat konsol kan helt sikkert hjælpe på salget, ikke mindst med tanke på, at konsollens popularitet står i modsætning til den nuværende pris, som er ganske utypisk for Nintendo.

Hvordan ser en neddroslet Switch ud?

Desværre må en billigere Switch også skære ind til benet. Selvom Nikkeis kilde ikke kommer med mange detaljer, er der et par få oplagte steder, hvor Nintendo kan skære fra.

Nintendo kan ende med at fjerne docking-muligheden til denne version, og herved begrænse hardwaren til kun at afvikle spil i 720p, imod de 1080p som nu er muligt på et tv.

USB-C-porten kan blive brugt til videotilslutning, men det kan også ske, at de dropper forbindelsen til tv helt. Gør de det, mister konsollen dog hele pointen med navnet, som der i så fald så også bør kigges på.

De fleste andre funktioner, såsom foreksempel den trådløse forbindelse er ganske vigtige for konsollen, så vi håber ikke, at Nintendo skærer alt for meget væk. Skulle de vælge at gøre den mere børnevenlig, ved at gøre den mere robust, kunne det dog være med til at øge salget betragteligt.

Bedre Nintendo Switch Online til dedikerede fans

I samme rapport nævner Nikkei desuden et relateret rygte vedrørende Nintendos planer om at lancere en forbedret og dyrere udgave af deres Nintendo Switch Online-tjeneste til ”spilentusiaster som er villige til at betale mere”, fortæller Nintendo Everything.

Ifølge Ars Technica kan oversættelsen dog være forkert og i stedet blot handle om at tilføje flere funktioner eller at der blot er tale om en gratis opdatering.

Uanset hvad vides det ikke, hvad Nintendo mener deres hardcore fans har behov for fra deres onlinetjeneste. Skulle vi komme med et indlysende bud, ville det være indbygget chatfunktion, tak.