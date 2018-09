Nintendo paljasti uuden mysteerisen Pokémonin

Nintendon virallinen Pokémon Twitter-tili on herättänyt tänään keskustelua paljastaessaan ilmeisemmin kokonaan uuden otuksen liittyvän suosittuun pelisarjaan. Lisävihjailut viittaavat hahmojulkistuksen liittyvän jollain tapaa mobiilipeli Pokémon Gon ja Nintendo Switchille tulevan Let's Go: Pikachu and Eevee -pelisarjan väliseen risteämistapahtumaan.

Ensimmäiset huhut käynnistyivät tällä viikolla, kun pähkinänmuotoinen Pokémon ilmaantui pelaajien Pokémon Go -sovellukseen Japanissa järjestetyssä yhteisötapahtumassa. Hahmon nimi oli ruudulla vain ???, ja se muuttui tavalliseksi Dittoksi jouduttuaan kaapatuksi.

Twitter-tilillä julkaistussa videossa nähdään puolestaan professori Oak ja hänen Pokémon Go -vastineensa professori Willow, jotka selventävät uuden otuksen olevan myyttinen Meltan. Oak täsmentää vielä lukeneensa hänestä muinaisista teksteistä.

Video päättyy viittaukseen Pokémon Let's Go -peleihin, jotka julkaistaan myöhemmin marraskuussa, sekä Pokémon Go -sovellukseen, jossa Meltan nähtiin ensimmäisen kerran.

