Nintendo kommer endelig med cloud-lagring til Switch, men det kommer til å koste

Selv om nær sagt alle eiere av Nintendo Switch er fans av konsollen har den alltid hatt én iøynefallende feil: det er problematisk å få tatt sikkerhetskopier av save-filer. I bunn og grunn er det slik at om din Switch blir ødelagt, så blir også «Breath of the Wild»-save-filen du har brukt hundrevis av timer på også ødelagt.

Heldigvis er det slik at dette er i ferd med å utbedres. Marios skapere har nå offentliggjort at funksjonalitet ved navn «Save Data Cloud Backup» er på vei til konsollen, som en del av den etterlengtede «Nintendo Switch Online»-tjenesten. Ja, det betyr at du er nødt til å abonnere for å kunne ta sikkerhetskopier.

Tjenesten skal være klar til lansering i september 2018, og vil være tilgjengelig i tre prissjikt for individuelle brukere. Her i Norge har ikke prisene blitt offentliggjort enda, men i USA ligger prisene på det følgende: $3,99 for en måned, $7,99 for tre måneder og $19,99 for et år.

Med de amerikanske prisene følger også informasjon om et årsabonnement for familier, der man for $34,99 kan la syv familiemedlemmer bruke samme abonnement.

Samtidig som man med tjenesten kan ta sikkerhetskopier av save-filer til skyen, samt spille Switch-spill online, får man med Nintendo Online Service tilgang til 20 NES-klassikere, og hver enkelt av disse vil få onlinefunksjonalitet (for første gang).

Nintendo har også en app ute til iOS og Android som muliggjør snakking mellom spillere mens man eksempelvis spiller Splatoon 2 eller bruker SplatNet 2. Denne funksjonaliteten forblir gratis frem til lanseringen av tjenesten i september.