Nikons nye innstegsmodell D3500 har fått helt nytt kamerahus

Mens Nikons nye Z6- og Z7-kameraer etter hvert ble en svært dårlig holdt hemmelig før lansering, har det japanske selskapet klart å holde lokk på nyheten om at de nå slipper et helt nytt rimelig speilreflekskamera.

I dag lanserer nemlig Nikon D3500, som er arvtageren til det aldrende men svært populære Nikon D3400.

Siden lanseringen i 2016, har D3400 vært førstevalget for mange nybegynnere som var på jakt etter en rimelig inngangsbillett til fotografering med en kvalitet som ligger et godt steg over smarttelefoner. Med D3500 har Nikon tatt alt som var bra med D3400, og puttet det inn i et helt nytt kamerahus.

Samme spesifikasjoner, nytt hus

Spesifikasjonene til D3500 likner mye på de vi fikk i D3400. Det nye kameraet får også en DX-sensor på 24,2 MP, 5 bilder per sekund i seriemodus og 1080p med 60 bilder per sekund. I likhet med D3400 får du heller ikke 4K-opptak her. ISO-sensitiviteten forblir også den samme med 100- 25 600, og det samme gjør også autofokusen med 11 punkter.

Den nevnte sensoren får imidlertid en oppdatering og det samme gjør Expeed bildeprosessoren, og det skal ifølge Nikon føre til skarpere bilder med rikere farger.

I tillegg har også batteriet fått en oppgradering, og det skal nå holde til ca. 1550 bilder mot D3400s 1200 bilder.

Utseendemessig ligner det nye kameraet mer på mellomklassekameraet D5600 enn på D3400. D3500 har et dypere grep, og knappene på baksiden har fått nye plasseringer. Avspillingsknappen er større, mens de fleste av de andre knappene er flyttet til høyre side for skjermen. I tillegg har kameraet nå fått en guide-modus som hjelper nye brukere i gang.

LCD-skjermen er på sin side på 3 tommer, den har en oppløsning på 921 000 punkter, og den er fortsatt fast og uten berøringsfunksjonalitet.

D3500 er ikke utstyrt med WiFi, men du kan overføre bilder via Bluetooth ved hjelp av Nikons SnapBridge-app. I tillegg er det nå mulig å bruke appen som fjernutløser for kameraet.

D3500 har samme størrelse som forgjengeren, men det har blitt lettere med sine 365g, og Nikon påstår at det er den letteste innstegsmodellen noensinne.

Pris og tilgjengelighet

Nikon D3500 skal komme i butikkhyllene 20. september, og det vil selges i kombinasjon med to ulike objektiver. Kameraet med et 18-55 mm AF-P VR-objektiv vil ha en veiledende pris på 5490 kroner, mens pakken med et 18-55 mm AF-P-objektiv uten VR (bildestabilisering) vil gå for 5190 kroner.