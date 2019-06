Nieuwe iPhone 11: lanceringsdatum, prijs, nieuws en lekken

Gelekte beelden van de iPhone 11 onthullen een radicaal andere, vierkante camera achteraan en een vertrouwd ontwerp. De nieuwe smartphone wordt verwacht in september 2019.

Afgezien van de extra camera lijkt het er niet op dat de iPhone 11 een enorme designupdate zal krijgen van Apple. In plaats daarvan, lijkt het erop dat deze iOS 13-smartphone weer een incrementele update wordt, net zoals de iPhone XS dat vorig jaar was voor de iPhone X.

Wat gaat er veranderen? De meest geloofwaardige geruchten over de iPhone 11 wijzen op een serie van drie camera's op de achterkant van de telefoon, wat zeker tot betere foto- en videokwaliteit zal leiden.

De derde camera achterop het toestel kan ook Apple's visie op augmented reality versterken, want CEO Tim Cook heeft herhaaldelijk de krachtige AR-mogelijkheden van de iPhone en iPad benadrukt. Een time-of-flight camera met dieptesensor zou dat zeker mogelijk maken.

Naar verluidt krijgt de iPhone 11 ook flink meer batterijduur en zal deze omgekeerd draadloos laden ondersteunen, zoals enkele reeds bestaande toestellen van Samsung en Huawei. Met Apple's versie zou je dan draadloos de iPhone van je vriend of collega, of zelfs je Apple Watch op kunnen laden.

Update: De iPhone 11 zou één of twee weken later uit kunnen komen dan normaal, volgens een lek van Verizon, terwijl de opvolger van de iPhone XS Max misschien wel een nog groter scherm krijgt.

Zoals je inmiddels wel verwacht van lekken over de iPhone 11, komt er een spec-update om de telefoon sneller te maken dan zijn razendsnelle voorgangers en zullen er nieuwe kleuren komen om consumenten te verleiden naar de nieuwste iPhone over te stappen.

Dat is goed nieuws want Apple verkoopt niet zoveel iPhones als voorspeld, dus het volgende vlaggenschip moet óf iedereen overweldigen óf in prijs dalen om te blijven concurreren.

Gebaseerd op een analyse van eerdere Apple-evenementen, voorspellen we dat de iPhone 11 op dinsdag 30 september gelanceerd zal worden.

Na de komst van drie nieuwe iPhones in 2018 - de standaard iPhone XS, de grotere iPhone XS Max en de budget iPhone XR - verwachten we dat Apple wederom voor een trio gaat en de iPhone 11 wellicht naast de iPhone 11 Max en de iPhone 11R (namen onder voorbehoud) zal lanceren.

Dat ziet er nu wel erg waarschijnlijk uit, na de verschijning van elf onaangekondigde iPhone-modelnummers in een reguleringsdatabase. Dit betekent niet dat er elf nieuwe iPhones komen, aangezien elk toestel verschillende modelnummers zal hebben voor verschillende regio's, maar het doet ons wel denken dat we drie nieuwe iPhones zullen krijgen.

Dus, welke nieuwe features zal de iPhone 11 krijgen, en blijft Apple doorgaan met de notch? Laten we onze verwachtingen voor Apple's volgende iPhone-vlaggenschip eens onder de loep nemen.

De nieuwe iPhone 11 zou erg op de iPhone XS kunnen lijken.

iPhone 11 - nieuw ontwerp

De eerste iPhone 11 renders (zie hieronder) zijn maanden voor de verwachte aankondiging verschenen, en het lijkt erop dat de grootste veranderingen achterop het toestel te vinden zijn. Een bron stelt zelfs dat de telefoons precies dezelfde voorkant hebben als hun voorgangers.

De renders tonen drie camera's in een verhoogd "eiland" midden op de achterkant van het toestel. De achterkant lijkt van glas te zijn, zoals verwacht, en de voorkant behoudt dezelfde notch als de iPhone XS. Dit is de tweede keer dat we dit ontwerp hebben gezien, dus het zou zomaar kunnen kloppen.

Image 1 of 2 Bron: OnLeaks / CompareRaja Image 2 of 2

Het is echter niet het enige ontwerp dat de ronde doet, want op een andere render is een driedubbele camera in de linkerbovenhoek te zien. Dit zou meer lijken op hoe Apple nu de camera's plaatst.

Op de beelden lijkt het toestel ook een glazen achterkant te hebben en dezelfde knoppen als de iPhone XS, wat beaamd wordt door meerdere leakers.

iPhone 11 hoesjesdummy's (bron: SlashLeaks)

De gelekte dummies voor hoesjes hierboven laten zien hoe de driedubbele camera achteraan eruit zou kunnen zien. Gerespecteerd Apple-analist Ming-Chi Kuo heeft toegevoegd dat een van deze lenzen bijna onzichtbaar zou kunnen zijn, en dat de selfiecamera een boost krijgt van 7MP naar 12MP.

Een van de bronnen verantwoordelijk voor de bovenstaande renders heeft ook aangegeven dat er drie nieuwe iPhone-modellen in de maak zijn - opvolgers van de iPhone XS, iPhone XS Max en iPhone XR. Het ziet er naar uit dat we dit jaar weer drie modellen zullen krijgen.

Image 1 of 2 Image 2 of 2

Wat betreft de iPhone XR 2, lijkt het erop dat het volgende model in de nieuwe kleuren lavendel en groen verkrijgbaar zal zijn, naast zwart, wit, geel en waarschijnlijk ook rood. Dat zou betekenen dat de iPhone XR 2 niet in koraal en blauw zou verschijnen, zoals zijn voorganger.

Onderstaande tweet lijkt bewijsmateriaal te zijn voor de nieuwe kleuren en de hoesjesmallen voor de drie telefoons laten weer ruimte voor het camera-eiland, zoals we ook in eerdere renders zagen.

And here's what appear to be your next-generation iPhone XR colors (lavender purple and green instead of blue and coral)

Het meest uitgebreide lek van de nieuwe iPhone 11 komt echter van CashKaro en OnLeaks, die de onderstaande video hebben gemaakt met 3D-renders van de verwachte nieuwe iPhone.

Van voren lijkt het toestel op de iPhone XS, maar deze krijgt wellicht wel de kleinere, ronde muteknop van de iPad. De achterkant, daarentegen, wordt totaal anders, met een groot eiland voor drie camera's.

Op basis van de gelekte details kunnen we verder stellen dat de iPhone 11 een 5,8 inch scherm krijgt en 143,9 x 71,4 x 7,8mm groot zal zijn, al zullen de camera's het toestel blijkbaar 9mm dik maken.

We hebben ook gehoord dat de nieuwe generatie iPhones een achterkant van gematteerd glas zullen hebben. Dit is niet zichtbaar in de meeste renders, maar het gerucht gaat al een tijdje rond.

iPhone 11 - nieuw scherm

We hebben gehoord dat de iPhone XI een 5,8-inch display krijgt, net zoals de iPhone XS, maar met kleinere schermranden. Daarnaast zal hij geen 5G ondersteunen maar wel, verrassend genoeg, uitgerust zijn met een 4.000mAh-batterij en een USB-C-poort. Dezelfde bron zegt de kleuren spacegrijs, goud, zilver en blauw te verwachten.

Het formaat van de nieuwe telefoon wordt hevig omstreden. Hoewel er geruchten zijn dat het toestel even groot wordt als zijn voorganger, hebben anderen gesteld dat de iPhone 11 iets groter zal worden. Er zijn simpelweg te veel tegenstrijdige bronnen, dus we kunnen van niets helemaal zeker zijn.

Er is schijnbaar ook enige verwarring over het scherm van de iPhone 11 Max, waarvan een bron claimt dat het scherm even groot zal zijn als in de iPhone XS Max (6,5 inch). Een andere bron stelt echter dat Apple een flink 6,7 inch scherm in zal bouwen.

iPhone 11 - nieuwe camera

De meeste geruchten lijken te stellen dat de iPhone 11 drie camera's zal hebben.

We hebben interne schema's gezien die van een toekomstige iPhone lijken te zijn en overeenkomen met de camera-indeling die we onder 'Ontwerp' hebben geschetst.

Daarnaast is er ook een foto verschenen van een deel van een frame dat vermoedelijk bedoeld is voor de iPhone 11. De foto komt ook overeen met de schema's, met uitsparingen voor drie camera's in de linkerbovenhoek.

Bron afbeelding: Weibo

Van een andere bron hebben we echter ook gehoord dat alleen de meest luxe iPhone van 2019 (die we voorlopig de iPhone 11 Max zullen noemen) drie camera's aan de achterkant zal hebben, dus het is mogelijk dat de 'lite' en standaard toestellen een andere indeling krijgen.

Dezelfde bron zegt dat de andere twee modellen dubbele camera's zullen krijgen en dat de opvolger van de iPhone XR weer een lcd-scherm krijgt.

Dit hebben we hebben we nu op meerdere plekken gehoord. De iPhone 11 Max zou zomaar de enige versie met drie lenzen kunnen zijn, al krijgen de kleinere iPhones ze 'op den duur' wellicht ook, geeft Bloomberg aan. Het is dus mogelijk dat de modellen die in 2019 uitkomen het moeten doen met twee lenzen.

Elders hebben we echter gehoord dat de twee hoofdmodellen drie lenzen zullen hebben, en dat Apple van plan is een 12MP-groothoeklens toe te voegen aan de 12MP-hoofdlens en 12MP-telelens die nu al op de XS-serie te vinden zijn.

Deze bron voegt ook toe dat de derde lens geen optische beeldstabilisatie zal krijgen, wat de eerste twee lenzen wel hebben, dat de flitser helderder zal zijn en dat de cameraverhoging kleiner wordt. Ze geven ook aan dat de beeldsignaalprocessor wordt verbeterd om zo betere foto's te kunnen maken.

Volgens een andere bron krijgt de frontcamera van de iPhone 11 een boost naar 10MP (in plaats van 7MP op de huidige modellen), en wordt de achtercamera uitgerust met 14MP- en 10MP-lenzen, evenals een derde camera waarvan we nog niets weten.

Een saillant detail is dat de iPhone 11 vermoedelijk een lasergestuurde 3D-camera zou krijgen, maar naar verluidt is dit uitgesteld tot de iPhone 12 (als Apple besluit de iPhone van 2020 zo te noemen). Dit stappenplan voor de iPhone suggereert dat Apple zich volledig richt op augmented reality (AR).

Naast een betere frontcamera zou de iPhone 11 de lens en verwante sensoren ook in een kleinere notch kunnen stoppen, aangezien een van Apple's leveranciers een nieuwe technologie heeft ontwikkeld waardoor bepaalde sensoren onder het scherm kunnen worden geplaatst.

We kunnen niet zeker zijn dat Apple deze technologie zal gebruiken, maar we verwachten wel dat het bedrijf manieren zal zoeken om de notch kleiner te maken. Dit jaar zal er echter niets met de notch gebeuren, als we deze bron mogen geloven.

Als je je zinnen hebt gezet op een nieuwe iPhone XR 2, hebben we misschien goed nieuws voor je. De laatste geruchten lijken te stellen dat Apple de enkele achtercamera van dit goedkopere model zal upgraden naar een dubbele camera op de iPhone XR 2.

Blijkbaar zal het toestel dezelfde dubbele camera's krijgen als de iPhone XS en XS Max, wat flink wat extra fotokracht zou betekenen.

iPhone 11- nieuwe batterij en features

Volgens een bron, krijgt de iPhone 11 een betere versie van Face ID die vanuit bredere hoeken werkt.

We hebben nu ook meer bewijsmateriaal voor de toevoeging van een USB-C-poort, aangezien iemand deze technologie aan heeft getroffen in een schema binnen iOS 13. Als we naar deze afbeelding kijken, lijkt het erop dat de volgende iPhone de upgrade krijgt, wat zal leiden tot snellere laadtijden en wellicht wat extra functies.

We hebben echter ook meerdere malen gehoord dat er geen USB-C komt, dus we kunnen nog niet beloven dat Apple weg zal stappen van Lightning.

Wel gaat de nieuwe iPhone wellicht omgekeerd draadloos laden ondersteunen, waardoor je de iPhone 11 kan gebruiken om andere apparaten op te laden. We hebben dit gerucht nu al een aantal keer gehoord, dus het lijkt er zeker op dat dit zal gebeuren.

Het is mogelijk dat er een grotere batterij komt om deze functie maximaal te benutten. Zo geeft betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo aan dat de batterij in de iPhone 11 wellicht 20-25% groter wordt dan het 2.658mAh-exemplaar in de iPhone XS.

De batterij van de iPhone 11 Max zou daarentegen 10-15% groter kunnen worden dan de 3.174mAh-batterij in de iPhone XS Max, en de opvolger van de iPhone XR zou een batterij kunnen krijgen die 5% groter is dan de 2.942mAh-batterij van de iPhone XR. De telefoons zouden hierdoor niet dikker worden, omdat het gelamineerde scherm dunner wordt.

Deze claim wordt nu ondersteund door een andere bron, die zegt dat de iPhone 11R een batterij van 3.110mAh krijgt, wat 5,7% groter is dan de huidige batterij in de iPhone XR.

Dezelfde bron die de eerste tip gaf over omgekeerd draadloos laden geeft ook aan dat de nieuwe iPhone een matglas achterkant zal krijgen en betere connectiviteit, wat betere positionering binnenshuis mogelijk zou maken. Dit zou indoor navigatie makkelijker maken en mogelijk AR-toepassingen ten goede komen.

De nieuwe iPhones zouden zelfs makkelijk te gebruiken zijn in de regen. Er zijn geruchten dat Apple een nieuwe technologie aan het testen is, waarmee je het scherm van je telefoon onder water zou kunnen gebruiken.

Zouden we de iPhone 11 in het water kunnen gooien? Bron afbeelding: TechRadar

Een ander patent lijkt er daarnaast op te wijzen dat de camera in je iPhone in de toekomst zal kunnen herkennen wanneer je onder water bent en de instellingen automatisch aan te passen voor betere onderwaterfoto's.

Sony's next-gen 3D-sensoren zouden ook hun intrede kunnen doen in de nieuwe iPhone, wat zou kunnen leiden tot snellere gezichtsherkenning, betere diepteherkenning in portretmodus en verscheidene coole 3D-modelleringsfuncties en (AR)-implementaties.

We hebben ook een patent gezien voor sub-epidermale scanners, waardoor de frontcamera de aderen en bloedvaten in je gezicht met IR zou kunnen scannen om zo je telefoon te ontgrendelen.

Een ander patent lijkt de terugkeer van Touch ID te beloven, maar niet zoals je gewend bent. Dit patent beschrijft een systeem dat je vingerafdruk zou herkennen zodra je je vinger ergens op het scherm legt.

Dit zou dus een geïntegreerde scanner kunnen zijn over het volledige scherm, al zijn we er niet van overtuigd dat Apple dit ook daadwerkelijk gaat gebruiken. Er worden veel vreemde en prachtige dingen gepatenteerd, maar er komt niet altijd iets van terecht.

Daarnaast heeft Apple een ander gek patent ingediend voor een systeem waarin een sensor de chemische stoffen in de lucht meet, om zo geuren, zoals lichaamsgeur, te 'ruiken'. De iPhone 11 of Apple Watch 5 zouden deze technologie al kunnen bevatten, maar misschien moeten we nog even wachten.

Daarnaast lijkt een ander lek aan te geven dat de nieuwe iPhone 11 de Apple Pencil zouden kunnen ondersteunen, die vooralsnog alleen werkt op iPads.

Apple introduceert meestal een nieuwe chipset bij de lancering van een nieuwe iPhone, en de iPhone 11 lijkt de A13 chip te krijgen. Analisten geven aan dat Apple al een fabrikant heeft gevonden om de A13 chip te produceren.

Wat betreft het binnenwerk, hebben we gehoord dat de iPhone 11 de laatste WiFi 6 verbindingsstandaarden zal ondersteunen, al moeten we waarschijnlijk wachten tot 2020 voor 5G.

iPhone 11 - lanceringsdatum

iPhone aankondigingsdatums Woe 12 sept 2018: iPhone XS/XS Max/XR Di 12 sept 2017: iPhone X/8/8 Plus Woe 7 sept 2016: iPhone 7/7 Plus Woe 9 sept 2015: iPhone 6S/6S Plus Di 9 sept 2014: iPhone 6/6 Plus Di 10 sept 2013: iPhone 5S/5C Woe 12 sept 2012: iPhone 5 Di 4 oct 2011: iPhone 4S Ma 7 juni 2010: iPhone 4 Ma 8 juni 2009: iPhone 3GS Ma 9 juni 2008: iPhone 3G Di 9 jan 2007: iPhone

De iPhone 11 zou dit jaar wellicht iets later gelanceerd kunnen worden, omdat Europa's grootste technologiebeurs, IFA 2019 in Berlijn, gepland staat voor 6 tot 11 september 2019. Apple zou daarom kunnen besluiten om de lancering van de nieuwe iPhone een week uit te stellen.

Dit is echter onwaarschijnlijk, want Apple heeft al een aantal keren een nieuwe iPhone bekend gemaakt tijdens deze beurs (zoals in 2014, 2015 en 2016), wat betekent dat we er nog steeds vanuit gaan dat de nieuwe iPhone in de week van 9 september zal worden aangekondigd.

Apple kondigt haar nieuwe telefoons doorgaans niet aan op een maandag, en lijkt de voorkeur te geven aan dinsdag of woensdag. Aangezien de woensdag zou vallen op 11 september, een nationale rouwdag in de VS, zal Apple hoogstwaarschijnlijk de iPhone 11 aankondigen op dinsdag 11 september 2019.

Als Apple er wel voor kiest om de aankondiging een week uit te stellen, zoals ervaren lekker @evleaks voorstelt op basis van een getweete kalender van de belangrijkste aankondigingen in 2019, zou de iPhone 11 mogelijk op 17 of 18 september aangekondigd worden.

Apple heeft sinds 2011 niet zo lang gewacht met het aankondigen van een nieuwe iPhone. In dat jaar kondigde het bedrijf de iPhone 4S aan op 4 oktober, maar we verwachten dat de nieuwe iPhone gewoon weer in september 2019 uitkomt.

Apple pre-orders beginnen meestal op de vrijdag na de aankondiging, waardoor ze volgens onze berekeningen op 13 september zouden vallen.

De lanceringsdatum van de nieuwe iPhone, de dag dat je daadwerkelijk voor het eerst het nieuwe toestel in huis zal kunnen halen, zou al slechts een week na de pre-order-datum kunnen. Als onze vermoedens kloppen, wordt dat dus 20 september. Deze datums kunnen echter gemakkelijk verschuiven.

iPhone 11 - prijs

iPhone 11 waarschijnlijk verkrijgbaar vanaf $999 (€999, £999, AU$1,579)

Apple introduceert wellicht een nieuwe prijsstrategie

Al is de officiële prijs van de iPhone 11 nog onbekend, weten we dat hij duurt gaat worden. De iPhone XS en iPhone X waren aanvankelijk verkrijgbaar vanaf $999 (€999, £999, AU$1,579). Het zou ons niet verbazen als de iPhone 11 hetzelfde ging kosten.

Gezien Apple niet zoveel iPhones verkoopt als voorspeld, is er een kans dat de iPhone 11 iets betaalbaarder wordt, al verwachten we dat Apple de prijzen eerder gelijk zal houden.

Het zou zomaar goed nieuws kunnen betekenen voor de opvolger van de succesvolle iPhone XR, die qua prijs wat aan de hoge kant was. Als Apple de prijs van de iPhone 11R wat laat zakken, kan het hoge prijskaartje van de iPhone 11 misschien iets verzacht worden.

Nieuwe iPhone, iPhone 11 of iPhone XI?

Hoe zal Apple de nieuwe iPhone 11 noemen? Het is nu nog een raadsel en Apple heeft verschillende opties.

Het lijkt erop dat Apple het zichzelf wat moeilijk heeft gemaakt door de laatste iPhones XS, XS Max en XR te noemen. Wat nu?

Blijven we bij Romeinse cijfers, keren we terug naar getallen, of krijgen we helemaal geen numerieke update meer? Er zijn op dit moment niet zo veel lekken over de nieuwe iPhone, dus we kunnen niks uitsluiten.

We zien nu dat de meesten van jullie zoeken naar 'nieuwe iPhone' en dat zou zomaar een goede kanshebber kunnen zijn. Apple is al afgestapt van genummerde versies voor Macs, Macbooks, TV en iPads, dus 'nieuwe iPhone' zou zeker een logische stap zijn.

Echter zijn getallen een makkelijke manier om oude en nieuwe apparaten van elkaar te onderscheiden, dus zowel iPhone 11 en iPhone XI zijn goede opties. Apple heeft ons daarentegen nooit een iPhone 9 gegeven, omdat ze overstapten naar de X na de iPhone 8, waardoor het nu wat gek zou zijn om een '11' uit te brengen.

De iPhone XS en XS Max zijn fantastisch, maar het kan altijd beter

Nieuwe iPhone 11: wat willen we zien?

De iPhone Xs en iPhone XS Max zijn fantastische smartphones, maar er is altijd ruimte voor verbetering en wij mensen verlangen nou eenmaal steeds iets nieuws en beters. Het is dus aan Apple om eens goed aan de boom te schudden.

Hier bij TechRadar zien we de hele tech community graag als een grote familie en we willen elkaar graag helpen, dus we hebben een paar upgrades bedacht die de nieuwe iPhone een groot feestje zouden maken.

1. Geen notch (wel ja, een kleinere dan)

Wat je er ook van mag vinden, de notch is alom aanwezig in de smartphonewereld, na flink populairder te zijn geworden sinds de komst van de iPhone X. Nu lijkt het er echter op dat veel concurrenten al een stapje verder zijn gegaan dan Apple.

De Apple notch valt op door zijn grootte, maar dat is ook precies de achilleshiel. De notch neemt een grote hoeveelheid ruimte in beslag langs de bovenkant van het scherm, terwijl verscheidene Android-smartphones druppelvormige notches hebben die niet veel groter zijn dan een enkele frontcamera.

De reden dat Apple de notch niet gewoon kan dumpen is dat ze er ongelofelijk veel technologie in hebben gepropt. Zonder de notch, zouden er ook enkele functies verdwijnen, zoals Face ID.

Apple kan een stap in de goede richting zetten door de microfoon, afstandssensor en speaker te verplaatsen, waardoor de notch kleiner zou worden.

Maar helemaal geen notch zou de killer look zijn - een strak, elegant ontwerp dat gegarandeerd de aandacht zal trekken.

De notch is groot... stel je voor dat de volgende iPhone er geen meer had...

2. Een nieuw ontwerp

Het huidige ontwerp van de XS en XS Max is fantastisch - robuust, premium en strak. Het is een van de meest begeerde looks van het moment, dus zijn we te brutaal als we iets nieuws willen? Nee, vinden wij ook niet.

Apple gebruikte hetzelfde ontwerp voor de afgelopen twee generaties, en een frisse nieuwe look zou er zeker voor zorgen dat de nieuwe iPhone 11 niet weer als een incrementele update wordt bestempeld.

Als Apple inderdaad de notch weghaalt, zoals we hierboven zo vriendelijk hebben verzocht, zou dit een eerste stap zijn richting een nieuw ontwerp. Maar eigenlijk willen we meer zien.

De hoofdtelefoonaansluiting en de homeknop zijn er al niet meer, dus wij letten nu vooral op de notificatieslider, volumeknoppen en aan/uit knop.

HTC en Google hebben knijpfuncties geïmplementeerd in hun toestellen, en als Apple deze technologie kan verfijnen en nog gebruiksvriendelijker kan maken, zou dit zomaar het einde kunnen betekenen van alle fysieke knoppen op het toestel.

3. Betere batterijduur

We zeggen het elk jaar, maar het blijft een feit dat iPhones nog steeds niet het best presteren op batterijduur.

De batterij van de iPhone XS was al beter dan de iPhone X, maar zoals we stelden in onze review, was deze batterij zeker nog niet de beste.

Het is tijd dat Apple echt werk maakt van batterijduur door de nieuwe iPhone 11 een batterij te geven die makkelijk de hele dag - en nacht - meegaat, zodat je 's nachts niet razendsnel op zoek hoeft te gaan naar een lader.

Natuurlijk kunnen we niet verwachten dat we de batterijduur terugkrijgen van de mobiele telefoons in het begin van de jaren 2000, maar als Apple de iPhone een batterij gaf die twee dagen mee kon, zou dat zeker wat geapprecieerd worden.