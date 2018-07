Netflix tester ut dyrere ultra-abonnement

En del europeiske Netflix-brukere har nå mulighet til å velge et nytt Ultra-abonnement ved siden av de eksisterende Basic-, Standard-, og Premium-valgene. Det melder den italienske bloggen TuttoAndroid. Prisen på dette nye abonnementet varierer mellom 16.99 og 19.99 EUR, altså opptil 190 kroner.

Dette nye abonnementet tilbyr visning på 4 skjermer, 4K og HDR, altså det samme som du får med dagens Premium. Samtidig rapporterer en del italienske brukere at Premium for dem har blitt nedgradert til bare to skjermer, mens Cordcutting.com melder at tyske brukere opplever at det nye Premium-abonnementet ikke lenger vil gi dem tilgang til HDR.

Det er altså bare et utvalg brukere som får dette nye abonnementsvalget foreløpig, og hvilken abonnementsmodell Netflix vil lande på er usikkert. Netflix sin talsvinne Smita Saran har imidlertid bekreftet ovenfor Cnet at de stadig tester nye løsninger:

– I dette tilfellet tester vi ut nye priser og funksjoner for å få et bedre bilde av hvordan forbrukerne verdsetter Netflix.

Vi for vår del er usikre på om forbrukerne vil verdsette å måtte betale mer for det samme som de får nå.

Via Engadget