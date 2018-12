Netflix tester ny «Instant Scene Replay»-funksjon, og det høres helt forferdelig ut

De mange egenproduserte seriene og filmene til Netflix har inneholdt en lang rekke minneverdige øyeblikk – hvem kan for eksempel glemme den utrolige kampscenen fra sesong 1 av Daredevil som var filmet i ett eneste sammenhengende opptak, eller scenen fra Altered Carbon med alle de nakne klonene?

Alt tyder på at heller ikke Netflix har glemte disse, og det er grunnen til at de nå tester en ny funksjon de kaller «Instant Scene Replay». Den lar nemlig seere repetere bestemte scener rett etter at de er ferdige.

– Vi prøver ut en ny funksjon som lar Netflix-brukere repetere sine favorittscener og minneverdige øyeblikk med et enkelt tastetrykk, forklarer selskapet i en uttalelse til CNET.

– Akkurat nå ønsker vi bare å lære av dette, og det er usikkert om vi ruller ut denne funksjonen til flere i fremtiden.

For mye av det gode

Ifølge brukere på Reddit, består funksjonen i et popup-vindu som dukker opp under avspilling, og dette har ikke overraskende blitt omtalt som «distraherende», «avskyelig» og «devaluerende» for filmene og seriene det gjelder.

Flere nordamerikanske brukere fått opp slike vinduer mens de har sett på den nye Jennifer Aniston-serien Dumplin’, mens andre har opplevd det samme i ikke-originalt innhold som «Black Panther» og «Guardians of the Galaxy».

I og med at Netflix ønsker å bli tatt seriøst som en produsent av Oscar-verdig innhold, er det litt rart at de er villige til å satse på løsninger som devaluere seeropplevelsen.

Hvis selskapet velger å rulle ut funksjonen til alle, får vi i hvert fall håpe at det blir mulig å deaktivere den.