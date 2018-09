Netflix-serien "Making a Murderer Part 2" kommer den 19. oktober

En af de første Netflix-serier, som virkelig tog verden med storm, var true-crime dokumentarserien "Making a Murderer". Den efterlod mange seere med et stort ønske om at finde ud af mere om hovedpersonerne Steven Avery og Brendan Dassey, som ifølge mange var uskyldige, men alligevel blev dømt skyldige i mordet i 2005 på Teresa Halbach.

Men nu er der gode nyheder for folk, der elsker true-crime historier og gerne ser retfærdigheden ske fyldest. Netflix har netop annonceret, at den længe ventede opfølgning nu kommer den 19. oktober. Den får titlen "Making a Murder Part 2", og den kører over 10 afsnit.

Vi forventer, at serien følger op på de forskellige appeller og tilbageslag, som de to blev udsat for i forbindelse med deres dom. Og hvis den første serie efterlod dig med en følelse af raseri, så skal du nok forberede dig på mere af samme slags..

Uretfærdighed for alle

Den første serie blev optaget over 10 år og fulgte de separate retssager mod både Avery og Dassey. Mange seere var oprørte over de tilsyneladende korrupte handlinger fra politimyndighederne i Manitowoc County, og ikke mindst over de ekstremt tynde - og forskelligartede - beviser, der blev fremlagt i de to retssager.

Avery, som tidligere sad 18 år i fængsel for et forsøg på mord på en anden kvinde i 1980'erne - og siden ved hjælp af en DNA-test blev fuldstændigt frikendt - har hele tiden erklæret sig uskyldig med hensyn til mordet på Halbach i 2005. Det har fået mange til at tro på, at han efter frikendelsen fra den første dom blev lokket i en fælde i forbindelse med mordet på Halbach, fordi myndighederne på den måde ville redde deres omdømme og undgå at betale det beløb, de blev idømt ved hans første dom.

Averys unge nevø, Dassey, som vi så blive tvunget til at tilstå forbrydelsen af sin egen advokat, fastholder også sin uskyld. Tjek Netflix' Twitter-besked og den korte trailer her nedenunder.