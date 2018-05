Netflix' nästa stora serie i samarbete med Barack och Michelle Obama

Bilder på den tidigare amerikanska presidenten Barack Obama som åker vattenskidor och skickar iväg sin dotter till college, fick det att verka som han njöt av sin pension från politiken fullt ut. Han och den före detta första damen Michelle Obama har dock haft fullt upp med att skapa en ny produktionsstudio med namnet Higher Ground Productions.

Detta visade sig bli en hit, då Higher Ground Production redan tecknat ett flerårigt avtal med Netflix för att producera filmer och serier för streamingtjästen. Serierna kommer tydligen både följa manuskript och vara helt utan, och kommer i form av både dokumentärserier och fristående dokumentärer.

Så vad kan du förvänta dig?

Oavsett hur mycket vi hade älskat att se en Barack Obama Marvel-spin-off eller en Michelle Obama stand-up komedispecial, kommer paret att fokusera på att skapa innehåll som "lyfter fram och hyllar de begåvade, inspirerande och kreativa rösterna, med mål att främja större empati och förståelse mellan människor," enligt Obama.

Michelle Obama lägger till, "Barack och jag har alltid trott på berättandets kraft och förmåga att inspirera oss, få oss att tänka annorlunda om världen runtom oss och hjälpa oss att öppna våra sinnen och hjärtan gentemot andra."

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Vi väljer streaming TV över bio alla dagar i veckan

Netflix har ännu inte specifierat vilket innehåll som kommer bli studions första produktion, men bara faktumet att Obama blir den första amerikanska presidenten att arbeta med en streamingtjänst är en stor nyhet och är något som visar vilken stor del streaming fått i våra liv och vår kultur.

Precis som Engadget påpekar, är det vanligare för tidigare presidenter att samarbeta med författare för att skapa biografier över sina liv och sin tid i tjänst. Det här samarbetet med Netflix är det första av sitt slag och låter den tidigare presidenten (och den tidigare första damen) att fortsätta att sprida sitt inflytande i form av serier.

Detta är dock inte Obamas första erfarenhet med en streamingtjänst.

Obama har nämligen tidigare dykt upp på My Next Guest Needs No Introduction med David Letterman, samt ett avsnitt av Comedians in Cars Getting Coffee med Jerry Seinfeld (Netflix respektive Crackle original). Michelle Obama har dessutom deltagit i ett dussintal talkshower och andra tv-specialer.

Källa: Netflix