Netflix får bedre afspilningsmuligheder til mobil-app'en

Med helt nye afspilningsmuligheder til deres store udvalg af tv-serier og film tilføjer Netflix nu nogle længe ventede forbedringer til deres iOS- og Android-brugere.

Under streaming, eller afspilning af downloadede film, kan man nu hoppe 10 sekunder frem og tilbage ad gangen. Det sker ved enten at klikke på en knap, eller dobbeltklikke i højre eller venstre side af skærmen. Og det er noget nemmere end at sidde og hive i en slider på en lille mobilskærm.

Nye tilføjelser er også tre tags i bunden af skærmen under afspilning. Nu kan man få en episodeliste frem, og de to andre er henholdsvis til lyd og undertekster. Og så er der en ekstra knap til at springe til næste episode. Og tak for det.

En anden velkommen og kosmetisk ny ændring er, at afspilningsknappen er blevet større, hvilket er godt for os med fede fingre.

Med ændringerne er Netflix nu i mere tråd med deres browser-udgave, for slet ikke at tale om YouTubes app, som allerede har disse eller lignende features.

Det hele hjælper

Mens nogle af ændringerne måske ikke vælter verden, så forbedrer de dog den mobile fornøjelse af Netflix, og selv små forbedringer er fine.

Med udsigten til at miste en stor portion af indeholdet fra Disney, Pixar, Marvel og Lucasfilm, har Netflix også brug for at finde nye måder at holde på deres i alt 137 millioner brugere. Næste år lancerer Disney nemlig deres egen kanal, Disney+.