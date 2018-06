Nem og hurtig betaling for københavnere

Københavns Kommune har købt fremtidssikrede og intelligente betalingsterminaler til alle idrætshaller, museer og biblioteker. Borgere kan betale med blandt andet Mobile Pay, og kommunen sparer millioner på administration.

Når københavnere i fremtiden besøger en af byens mere end 100 kultur- og fritidsinstitutioner, kan de betale med de nye betalingsmidler som Mobile Pay, Apple Pay samt alle typer af kort. Forvaltningen, der driver de mange idrætsanlæg, biblioteker og kulturhuse, har nemlig indgået et treårigt samarbejde med fintech-virksomheden GoAppified, som producerer og forhandler moderne betalingsterminaler og -løsninger. Kultur- og Fritidsforvaltningen har investeret i bærbare terminaler og lever dermed op til borgernes ønsker om hurtigere og nemmere betaling i byens mange tilbud.

Københavns Kommune er den første store offentlige organisation, der investerer massivt i nye digitale betalingsløsninger, og de nye terminaler bliver rullet ud i alle institutioner i etaper over de næste tre år.

”Der er positive tilbagemeldinger fra alle medarbejdere, der har prøvet at have terminalerne fra GoAppified i hænderne. Der er enighed om, at den er nem at betjene, og det er en god fleksibel løsning, som lever op til de behov, vi har. Den er håndholdt og kan tages med rundt til arrangementer inden- og udendørs, uden en masse ledninger og hardware dimser,” siger René Kjeld Torstensen, der er it-projektleder i Københavns Kommune.

Tjent hjem efter et år

Udover købet af de fysiske terminaler, skal GoAppified også konstruere et såkaldt API, der lader hver enkel betalingsautomat tale direkte sammen med forvaltningens økonomi- og regnskabssystem. Så når en museumscafé sælger en kop kaffe, bliver indbetalingen automatisk registreret i forvaltningens økonomisystem. Det sker dels for at leve op til de skærpede krav til kommunernes registrering af ind- og udbetalinger, og dels for at spare tid og penge.

”Hidtil har forvaltningen skullet bede om regnskaber og opgørelser over transaktioner fra hver enkel institution. Denne information skulle manuelt føres ind i forvaltningens regnskabssystem. Alt dette arbejde bliver nu komplet digitalt og automatiseret. Det indebærer betydelige besparelser, og et af mine stærkeste salgsargumenter har været, at Københavns Kommune kan tjene investeringen hjem allerede efter et år,” forklarer Søren Jensen, CEO i GoAppified.

Kommuner må følge med

Ifølge Søren Jensen står samtlige kommuner i Danmark i samme situation som Københavns Kommune. Skærpede registreringskrav og generel spare-iver tvinger de borgernære forvaltninger til at gentænke og konsolidere betalingsløsningerne.

”Ligesom forretninger og butikker over alt i det private erhvervsliv, kan kommunerne også mærke, at brugernes betalingsvaner ændrer sig, og at de derfor må flytte sig med markedet. Samtidig betyder et EU-direktiv fra januar, at kreditkortgebyrer ikke længere må pålægges forbrugeren, men skal afholdes af betalingsmodtageren. Det tilskynder kommunerne til at finde billigere løsninger, og med lave indløsningssatser på blot 0.7 procent af købet, har vi et stærkt kort på hånden,” forklarer Søren Jensen.

Foto: Pixabay