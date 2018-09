NASAs raketter kan potensielt snart bli reklameplakater

Året er 2035. Kanye West er president av USA, og mennesker har for første gang landet på Mars. NASAs eksperter har vunnet over budsjettkriser, problemer med radioaktivitet, og har satt i sving modige astronauter som har sett seg villige til å trå upløyd mark på den røde planeten.

De hardføre romfarerne går forsiktig ut av sitt fartøy, og setter sitt flagg ned i den støvete oransje jorden. I det de snur seg og ser på dette første menneskelige, det første artefakt på Mars, reflekteres McDonald's gylne buer i glasset på hjelmen.

Én McRakett, takk!

Det høres kanskje ut som introduksjonen til en dystopisk science fiction-roman, men privatiseringen av den føderale romfarten kan bli en realitet takket være den nye sjefen for NASA, Jim Brindenstine, som nettopp satte ned en komité som skal rådføre organisasjonen vedrørende potensiell kommersialisering av driften.

Akkurat nå ser de på såkalt branding for objekter i lav jordbane, så en trenger ikke å bekymre seg for Burger King på Mars eller Starbucks på månen riktig enda.

Likevel er det slik at navngivningen av av rakettene kan være ledige for bruk, samt åpnes det for at astronauter kan gå god for produkter i bytte mot penger, på samme måte som idrettsstjerner som blir sponset av merkevarer innen sport.

Vitenskapelig integritet

Det er ikke slik at dette er ferdigstilt, og at det er sikkert at det blir mer privatisering (det er tross alt en grunn til at komitéen har blitt satt ned). Likevel har Brindenstine uttalt at en slik utvikling vil hjelpe NASA med å konkurrere med private romfartsselskaper som Elon Musks Space X.

Bekymringer har blitt meldt vedrørende astronauters villighet til å gå til private aktører, siden de ville kunne tjene mer penger utenfor det statlige, noe Brindenstine håper at privat sponsing kan bøte på.

Hvorvidt offentligheten trykker denne idéen til sitt bryst gjenstår å se, særlig siden NASA anses for å være et såkalt safe space for vitenskapelige arbeider, fritt fra næringslivets herjinger.

