Näin katsot huippujalkapalloa tällä kaudella: Mestarien liiga, Valioliiga, La Liga, Bundesliiga ja Serie A

Etenkin Englannin Valioliiga, Espanjan La Liga ja Italian Serie A kuuluvat lukuisten suomalaisten jalkapallon ystävien viikonloppujen vakio-ohjelmistoon. Monipuolista tarjontaa täydentävät arkisin esimerkiksi Mestarien liiga ja Eurooppa-liiga sekä maaottelut.

Tarjontaa siis riittää, ja tv-yhtiöt käyvät kovaa kisaa katsojien vapaa-ajasta. Parin vuoden ajan suomalaisen futisfanin valinta oli helppo: Viasatin kanavapaketti tai sen striimauspalvelu Viaplay, jotka sisälsivät käytännössä kaikki laatuliigat.

Tänä syksynä tilanne on taas uusi ja kuluttajalle kinkkisempi, kun kansainvälisillä futismarkkinoilla pari huilivuotta pitänyt MTV on palannut ryminällä kuvioihin. Sen C More -palvelu näyttää kolmen seuraavan vuoden ajan yksinoikeudella muun muassa Mestarien liigan ja La Ligan ottelut. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että Ylen pitkä perinne Champions Leaguen maksuttomista tiistailähetyksistä on taaksejäänyttä herkkua.

Monella onkin mietinnän paikka: Riittääkö Valioliiga tai Mestarien liiga futisnälän tyydyttämiseen, ja jos riittää, kumpi? Jos haluaa nähdä molemmat, hinta kipuaa kuukaudessa yli 50 euron.

C More ja Viasat tarjoavat pelit hankittaviksi myös DNA:n, Elisan tai Telian, kautta, mutta tässä jutussa keskitymme netin suoratoistopalveluihin, jotka on kaikilla palveluilla siirrettävissä isommalle ruudulle esimerkiksi Chromecastin kautta.

Heti kärkeen säästövinkki: Sekä Viaplayta että C Morea on mahdollista katsoa yhtä aikaa kahdelta eri laitteelta, joten jos kaveripiirissä on toinen futisdiggari, suoratoistopalvelujen hinnan saa kätevästi puolitettua yhteistilauksella. Tilaukset ovat voimassa lähtökohtaisesti 30 päivää kerrallaan.

Viaplay (NENT Group)

Viasat oli parin vuoden ajan Suomen jalkapallon tv-oikeuksien valtias, ja jalkapallofaneilla oli sen suoratoistopalvelussa Viaplayssa kissanpäivät. C More on haalinut osan oikeuksista, mutta Viaplayn tarjonta on yhä hyvä, päävetonaulanaan Englannin Valioliiga. Lisäksi sporttipaketissa ovat mukana muun muassa suositut jääkiekkosarjat: NHL ja KHL.

Jalkapallosisältö:

Valioliiga, Saksan Bundesliiga, Ranskan Ligue 1, Englannin Championship, Belgian liiga, Skotlannin Valioliiga, FA Cup, Englannin liigacup, UEFA Nations League ja EM-karsinnat sekä ensi kesänä Copa America. Suomen maajoukkueen eli Huuhkajien karsintaottelut (Huuhkajat myös ilmaispalvelu Viafreessä)

Suoratoistopalvelun hinta:

– Viaplay Sport 29,99 e / kk

C More (MTV)

C More oli pari vuotta paitsiossa jalkapallokentiltä mutta tuli täksi vuodeksi takaisin maaliahneena tekemällä kolmen vuoden sopimuksen muun muassa eurofutiksen kruununjalokivenä pidetystä Mestarien liigasta. C Moren muuhun suosittuun urheilusisältöön kuuluu runsaasti moottoriurheilua, kuten F1 ja MotoGP sekä tietysti jääkiekon MM-kisat.

Jalkapallosisältö:

Mestarien liiga, Eurooppa-liiga ja Espanjan La Liga

Suoratoistopalvelun hinta:

24,95 e / kk (C More Total). C More on ilmoittanut 27.8. tapahtuvasta tuotteistusuudistuksesta, jonka myötä C More Totalin hinta nousee 29,95:een. Uusi paketti, vain urheilut sisältävä C More Sport, maksaa jatkossa 24,95 kuukaudessa.

Ruutu+ (Sanoma)

Sanoman omistama Ruutu+ ehti jo profiloitua kotimaisiin lajeihin keskittyväksi palveluksi. Sen pakettiin kuuluu muun muassa kotimainen jalkapallon Veikkausliiga sekä Superpesis, mutta elokuussa Ruutu tuli varsin yllättäen kisaamaan myös kansainvälisen jalkapallon ystävien kukkaroista hankkimalla Italian Serie A:n.

Italian kiinnostus nousi kesällä kertaheitolla moninkertaiseksi, kun yksi maailman parhaista pelaajista, Cristiano Ronaldo, siirtyi Espanjasta Juventukseen.

Jalkapallosisältö:

Valikoituja huippuotteluita Serie A:sta, Veikkausliiga

Suoratoistopalvelun hinta:

9,95 e / kk (Ensimmäinen kuukausi maksuton.)

Telia

Uusi, vielä arvaamaton tapaus. Teleoperaattori Telia osti heinäkuussa ruotsalaisen Bonnier Broadcastingin tv-liiketoiminnan, ja kauppaan kuului siten samalla myös suomalainen MTV sekä sen maksukanavapalvelu C More. Kauppa vaatii Ruotsissa vielä viranomaishyväksynnän, joka tapahtunee vasta vuonna 2019.

Telia on jo aiemmin hankkinut isolla rahalla monen vuoden oikeudet Suomen jääkiekkoliigaan. Tulevan Bonnier-kaupan vaikutukset urheilupuolelle ovat vielä hämärän peitossa, mutta pitkään tappiota tehneen MTV:n kannalta kauppa on luultavasti hyvä asia.

Elisa Viihde

Elisa Viihde on urheilun osalta Suomessa vielä altavastaajan asemassa, mutta senkin suoratoistotarjonnasta jalkapalloa löytyy. Lisänä muun muassa jääkiekon Mestistä ja Korisliigaa.

Jalkapallosisältö:

Ruotsin Allsvenskan, Suomen Ykkönen ja Naisten Liiga.

Suoratoistopalvelun hinta:

7,90 e / kk