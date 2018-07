Næsten en million Facebook-brugere fik deres blokeringsliste annulleret

I en blog-post har Facebook oplyst, at en fejl i systemet i perioden fra den 29. maj til den 5. juni betød, at over 800.000 brugere ved et uheld i den periode fik annulleret deres blokerings-liste.

Selv om Facebook forsikrer om, at ingen har fået genaktiveret tidligere venskaber, så tillod fejlen dog, at indlæg blev delt med et "større publikum".

"Blokerede brugere fik ikke mulighed for at se indhold delt med venner, men de har haft mulighed for at se ting, der er blevet delt til en større kreds, såsom billeder, der er delt mellem venner af venner", forklarer Erin Egan, der chef for Facebooks afdeling for privatlivspolitik.

Ud af de berørte brugere har 83 procent udelukkende oplevet at "kun en enkelt blokerer bruger er blevet midlertidigt genaktiveret". Selv om det lyder harmløst, når man tænker på, at Facebook har 2,4 milliarder brugere, så er det ikke gode nyheder for brugere, der sætter deres lid til, at en blokering kan beskytte dem mod at blive generet.

Foto: Facebook

“Vi ved, at muligheden for at blokere brugere er vigtigt, og vi vil gerne undskylde og forklare, hvad der skete", tilføjer Erin Egan.

Facebook siger, at fejlen er rettet, og at man er begyndt at informere de ramte brugere via pop-ups.

Selv om det er positivt, at Facebook selv har valgt at offentliggøre fejlen, så er det stadig en ridse i den medtagne lak. Facebook er stadig rystet efter Cambridge Analytica-skandalen, ligesom en seneste historie om, hvordan brugerne stadigvæk har svært ved at undgå at dele personlige informationer heller ikke har gjort tingene bedre.