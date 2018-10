Nå lar Twitter deg spare mobildata med ny sparemodus

Twitter har akkurat sluppet en oppdatert versjon av sine apper for Android og iOS, og i denne oppdateringen innføres en ny funksjon som lar deg spare på mobildata om du ønsker det. Det er 9to5Mac som rapporterte om denne nye funksjonen, som er å finne som en bryter i appens innstillinger.

Om du aktiverer funksjonen så vil Twitter ikke lenger automatisk starte videoer, og bilder lastes ned i lavere kvalitet for å spare båndbredde.

Du kan fortsatt bruke innstillingene under for å bestemme hvordan bilder og videoer lastes over forskjellige tilkoblinger, men den nye funksjonen gjør det hele litt lettere og lar deg minimere databruken med ett enkelt trykk.

I løpet av de siste årene så har vi sett en trend med flere og flere «light-versjoner» av applikasjoner som YouTube Go, som kun laster større filer over wifi for å begrense databruken.

Og selv om de fleste store byene verden over er i ferd med å bygge ut nettene sine for 5G, så er det i mange områder fortsatt dårlig dekning, og datatrafikk er tross alt ikke gratis.

Twitter har også laget en «light-versjon» av sin app, nemlig Twitter Lite, og denne er spesielt myntet på de som fortsatt sitter med 2G- og 3G-mobilnett og er kun tilgjengelig i 45 land med spesielt begrenset tilgang til mobildata.

Den siste oppdateringen til den vanlige appen vil gjøre livet lettere for de som bor i områder med dårlig dekning, kun tilgang til 2G og 3G nettverk, eller rett og slett de som bruker Twitter mye og vil spare på datatrafikken når de er på farten.