Nå kommer Samsung Galaxy Watch i norske butikker

Galaxy Watch – Samsungs arvtager etter Gear S3 – er nå på vei ut i norske butikker.

Galaxy Watch er Samsungs nye flaggskip-smartklokke, og en opplagt utfordrer til Apple Watch 4.

Vi ga Galaxy Watch fire av fem stjerner i vår grundige test, og konkluderte med at den er den beste smartklokka for deg som har en Samsung-telefon:

«Takket være nyttige treningsfunksjoner og firedagers batteritid, er Galaxy Watch Samsungs mest raffinerte smartklokke til nå – forutsatt at du velger 46 mm-versjonen. Det hjelper også at den har fått et sofistikert nytt design i sort og sølv, og den roterende ringen rundt klokkeskiven byr på uanstrengt navigering. Samtidig skal du være klar over at utvalget av tredjeparts-apper er mangelfullt, og det samme er støtten for iOS. Denne klokken passer best for Samsung-fans.»

Vi ble spesielt imponert over batteriet som kan holde i hele 4 dager, og ringen rundt skjermen som lar deg navigere deg rundt i menyene er fortsatt en veldig god løsning.

Den medfølgende ladebasen byr på den eneste muligheten du har til å lade klokka, så pass på at du ikke glemmer den igjen et sted.

Også noen svakheter

Samtidig er det synd at du risikerer å ikke kunne lade klokka om du glemmer den proprietære laderen et sted, Bixby ligger fortsatt langt etter Siri og Google Assistant, og vi savnet også støtte for nyttige tjenester som Google Maps og Facebook Messenger.

Er du iPhone-bruker er det også greit å være klar over at Galaxy Watch riktignok fungerer med iOS også, men mulighetene du får er veldig begrenset. For deg vil nok Apple Watch være et bedre valg.

I motsetning til Apple Watch som kun kommer i versjoner uten 4G i Norge, så slippes Galaxy Watch faktisk kun i 4G-versjoner her til lands. Den gjør også bruk av eSIM som gjør at du slipper fysisk SIM-kort, men dette krever samtidig at operatøren din har støtte for denne løsningen. Telia, Telenor og OneCall har dette allerede, men hvis du har en annen operatør så kan det være lurt å sjekke med dem når de eventuelt får dette på plass.

Galaxy Watch kommer i de to størrelsene 42 og 46 mm, og førstenevnte går for 3790 kr mens sistnevnt vil koste de 3990 kr. Den største modellen kommer for øvrig kun i sølv, mens den mindre er å få kjøpt i sort eller rosa gull.